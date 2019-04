Caroline Thyssen Petersen har vundet Guld i Kina for et projekt om fremtidens antibiotika. Hun vandt rejsen til Kina, da hun gik i 3. g på Ribe Katedralskole sidste år, og nu har hun fået en guldmedalje med hjem fra Beijing. Det har også givet et netværk af andre forskerspirer

RIBE: Den der finder fremtidens antibiotika, vil få sit navn i historiebøgerne. Caroline Thyssen Petersen har taget et lille skridt ad den vej. Foreløbig er hun nu kendt som guldpigen fra katedralskolen. Hun har vundet guld i konkurrencen Unge Forskere med sit projekt om Fremtidens Antibiotika ved en naturvidenskabelig konkurrence i Kina. - Jeg lavede det her projekt af ren interesse, fordi jeg syntes, det var sjovt. Nu havde jeg chancen for ikke at skulle opfylde en masse krav. Jeg valgte at tage en chance. Hvis jeg fik resultater, så vidste jeg godt, at jeg kunne komme rigtig langt, fortæller hun. Rejsen til guldet i Kina begyndte, da Caroline sidste år i finalen i Unge Forskere vandt en fjerdeplads, og sammen med 5000 kroner, håndtryk fra minister og prins vankede der også en flybillet til Beijing for at deltage i BYSCC, Beijing Young Science Creation Competition, en konkurrence der passede til hendes projekt. Caroline gik sidste år i 3. g på Ribe Katedralskole, da hun sendte sit projekt ind med titlen Fremtidens Antibiotika - det 21. århundredes vigtigste lægemiddel. Det er lykkedes hende at opnå et resultat, der peger på, at projektet har en fremtid, og det har altså nu ført Caroline ud i verden.

Fakta om Unge Forskere Unge Forskere er en 30 år gammel konkurrence for forskerspirer. Der findes en junior og en senior-konkurrence, og Caroline deltog i senior.Hvert år i april



Man kan vinde pengepræmier og rejser til konkurrencer, der matcher det projekt, man arbejder med. Caroline blev derfor matchet med konkurrencen i Kina.



Skoler og lærere, som gør en særlig indsats bliver også belønnet.



Man indsender sit projekt, som kan være baseret på en opgave i skolen. Man kickstarter det i uge 39 og indsender sit projekt inden 27. februar. De 100 bedste udvælges til semifinaler. Juryen vælger de 50 bedste. Finalecamp er 7.-8. april i år, hvor deltagerne coaches til finalen, som er 28.-30. april. Det var her Caroline vandt 4. plads sidste år og vandt deltagelse i Kina.

Netværk i hele verden På BYSCC er der fokus på er at udveksle viden. Caroline mødte en pige fra North Carolina, som også har arbejdet med bakterier men hvor Carolines projekt fokuserer på kroppen, arbejdede amerikaneren med miljøet omkring patienten: - Hun havde arbejdet med bakterofærer - bakterievirus, der slår bakterier ihjel og kan nedbryde den biofilm, som dannes på hospitaler, fortæller hun. Carolines projekt blev i første omgang udtaget blandt omkring 1800 projekter, og hun kom i semifinalen. Caroline var af sted i Kina sammen med en anden dansk deltager med et matematikprojekt, og Carl fik også en guldmedalje med hjem. I Kina bliver man hurtigt lidt af en celebrity: - Det var ret sjovt det her med at man snakkede med nogen først, præsenterede sig og de spurgte ind, og i Kina ville mange gerne have taget billeder med én, fortæller Caroline. Hun studerer nu på DTU, men har stadig kontakt med pigen fra North Carolina: - Det allervigtigste er at får en meget større kontaktflade, og det kan være, man får brug for sådan en kontakt. Caroline vil ikke udelukke, at hun gerne vil gå videre. Hun har fået kontakter via DTU og til en virksomhed, for det er klart, at det kræver samarbejdspartnere at udvikle fremtidens antibiotika til et brugbart produkt.