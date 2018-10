Carl Henning har råbt op for dem der ikke kan råbe

Jeg bliver vred, når personalet ude på bostederne vil have de udviklingshæmmede til at punge ud for at komme på en udflugt eller få rengøring, som de har ret til ifølge loven, men fordi man synes, at ?de har jo penge nok?. Og jeg bliver vred, når man sætter udviklingshæmmede og psykisk syge sammen ned i Kraftcentret, for de er to helt forskellige grupper. Vreden er dog iklædt en særdeles gemytlig personlighed, og den personlighed kan man opleve, når Carl Henning på mandag fylder 80 år og inviterer til åbent hus klokken 11.00 til 14.00 på Jagtvej 79. Foto: André Thorup