Carl Backs har også den evne, at han kan tale med alle - høj som lav - så man altid befinder sig godt i hans selskab. Tirsdagens fødselar er en bramfri type, som elsker at være med i et muntert selskab, og som type er han en mand, som går ind i folk med træsko på.

Esbjerg: Det er slet ikke til at forstå, at Carl Backs runder de 80 år tirsdag den 30.juli. Som formanden for De Hjemløses Venner, Ingelise Wenzel siger, er Carl altid i godt humør, betænksom og humoristisk, og så skal der også gerne sker noget hele tiden.

Carl og Nelly boede gennem 35 år i Ådalen 1B i Sædding, men flyttede for halvandet år siden til Tarp, hvor de bor i et hus på Tarp Byvej 81F. Carl er i øvrigt udrejst på selve fødselsdagen.

Carl og Nelly Backs har gennem tiderne haft syv schæferhunde, men for to og et halvt år siden fik de en mindre hund ? en Shi Tzu ved navn Otto. Foto: Per Benny Paulsen

En kendt profil

I sit lange arbejdsliv i tøjbranchen var han en meget kendt profil på havnen, da Esbjerg i slutningen af 60'erne havde over 600 kuttere ved kajkanterne. Carl nåede næsten et halvt århundrede i branchen og blev udlært i sø-og herreekvipering hos den afdøde og legendariske Carl Johan Sørensen i Vesterhavsgade - forretningen med sidegadepriser. Her var han ansat i 17 år og tænker tilbage på tiden med stor glæde, fordi Carl elskede atmosfæren på havnen og fiskerne. Vi kan også lige tilføje, at Carl fortsat ofte kommer på havnen for at drikke en kop kaffe med Arnold (Nolle) Harbo.

- Jeg blev selvstændig i 1971 og startede i to kælderrum på tilsammen 60 kvadratmeter hos mine svigerforældre på Birkedals Alle. Et par år senere blev firmaet flyttet til en ejendom på den gamle Sønderrisvej, som i dag er identiske med Håndværkervej, men efter 13 år blev firmaet Carl Backs så flyttet til Malervej, hvor det var i mange år, og hvor det meste blev solgt en gros. Private kunne også købe for eksempel habitter, sko, cowboybukser, undertøj og kjoler. På et tidspunkt var vi 23 ansatte på Malervej, hvor omsætningen nåede op på et tocifret millionbeløb, oplyser Carl Backs.