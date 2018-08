Cannabis-bilister taget på stribe

Esbjerg: Flere bilister blev tirsdag taget for kørsel med cannabis i blodet eller hash i bilen. Tirsdag morgen ved syvtiden kørte en 31-årig esbjergenser ind i en parkeret bil på ud for Darumvej. Føreren blev testet positiv for cannabis, blev sigtet for at køre i påvirket tilstand, og han måtte afgive en blodprøve. Der skete kun materielle skader.

Senere tirsdag var den gal ved 16.30-tiden i Villemoesgade, hvor en 29-årig mand fra Esbjerg blev stoppet af politiet, testet positiv for cannabis, sigtet for at køre med euforiserende stoffer i kroppen, og han måtte også give en portion blod for at få fastlagt, hvor slemt det stod til.

Endelig var der en sag på Søndergårds Allé på p-pladsen ved Fakta klokken 19.25, hvor en gruppe unge sad i en bil, som vakte politifolkenes mistanke - igen om brug af euforiserende stoffer. Da bildøren blev åben, var der en kraftig luft at hash.

Ved ransagning af bilen fandt betjentene godt 30 gram hash, og bilens ejer - en 23-årig mand - blev sigtet for at have opbevaret euforiserende stoffer til eget forbrug. Ligeledes havde en 19-årig esbjergenser 1,6 gram hash på sig og blev sigtet efter lov om euforiserende stoffer. /stok