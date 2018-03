Cafeteket går usikker fremtid i møde efter forpagter-exit

To år efter overtagelsen af cafeen på Esbjerg Hovedbiblioteket må Esbjerg Forberedende Erhvervsskole kaste håndklædet i ringen og dreje nøglen om. Biblioteket arbejder nu på højtryk for at finde en alternativ løsning.

Det får dog snart ende, for eleverne mangler, og økonomien hænger i laser. Det har nu fået EFE til at opsige forpagteraftalen. Det bekræfter forstander Henrik Bruun.

Esbjerg: Det var med nyt navn, nyt inventar og helt nye kræfter, at Cafeteket i januar 2016 slog dørene op for kaffe og sandwich-hungrende gæster på Esbjerg Hovedbibliotek. Lokalerne er bibliotekets, men driften har elever og faglærere fra Esbjerg Forbedrende Erhvervsskole (EFE) stået for.

De danske produktionsskoler hører under Undervisningsministeriet. De drives med statsligt tilskud, men er selvejende institutioner med egne bestyrelser. Ifølge Undervisningsministeriets takstkatalog modtager en produktionsskole cirka 85.000 kroner i driftstilskud pr årselev. En produktionsskole er et tilbud til unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætningerne til at starte på én. Uddannelsen er baseret på praktisk arbejde i et værksted. Den ugentlige undervisningstid er 30 timer, og man kan gå på produktionsskole i op til et år. Der er løbende optag hele året.

- Vi har i mange år haft et cafetilbud på Hovedbiblioteket, og det vil vi naturligvis gerne fortsætte med, så vi arbejder på at finde en anden løsning, siger Annette Brøchner Lindgaard.

Det vil dog fortsat være muligt at købe vådt og tørt i bibliotekscafeen frem til udgangen af august. Indtil da er EFE nemlig kontraktligt forpligtet til at fortsætte driften.

Blodrøde tal uden tilskud

Cafeteket har fungeret som et værksted for elever på produktionsskolen, men faldende elevtal har betydet, at de planlagte 8-10 elever nu er blevet til to. Og det er ifølge produktionsskolens forstander for lidt.

- Uden elever får vi intet tilskud, og det har gjort det svært for os at få økonomien til at hænge sammen i cafeen, forklarer Henrik Bruun.

I forbindelsen med åbningen hed det ellers, at cafeen skulle kunne drives uden elever og tilskud. Forklaringen på, hvorfor det ikke er lykkedes, skal ifølge forstanden findes i en stigende konkurrence om de sultne esbjergensere gunst.

- Der er kommet mange nye cafeer til byen de seneste år. Konkurrencen er hård, og når alt kommer til alt, er vi nødt til at fastholde, at vores primære formål er at drive en produktionsskole og ikke en cafe. Men dermed ikke være sagt, at vi ikke kommer tilbage på et tidspunkt. Man kan jo aldrig vide, siger Henrik Bruun og oplyser, at fremtidige produktionsskoleelever i stedet vil blive henvist til det eksisterende madværksted ude på produktionsskolens egen adresse.