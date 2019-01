Cabaret i Sejstrup: Bonderøvshumor og vestjysk lune

Det er amatørskuespillere, der står på scenen i Sejstrup Forsamlingshus, hvor teaterforeningen Landsby Scenen for ottende gang står bag den lokale cabaret og revy. Men det er en forestilling, som er alt andet end amatøragtig.

SEJSTRUP: Det er svingende og musikalsk på et højt niveau, det de 11 aktører på scenen leverer i årets kombinerede cabaret og revy i Sejstrup Forsamlingshus. Torsdag aften var der generalprøve på CabaRevyen, som med titlen "På kant med Danmark" kommer godt rundt i emner, som er oppe i tiden. Frygten for ulven, Danmarks håndbolddrenge og en amerikansk præsident, som dagligt bidrager med udfald, indfald og verbale overfald, som gør ham til klodens mest oplagte offer for satire. Snobberne fra Rungsted, Fritz og Poul, er med i en herlig parodi, spillet af Peter Larsen og Lars Søgaard, mens Jette Rasmussen og Lotte Fyhn leverer en lige så fyrig parodi på det bøvede og øllede makkerpar Carsten og Helge, som Søs Egelind og Kirsten Lehfeldt har gjort til folkeeje. Fra den lokale andedam i Hunderup/Sejstrup har Jørn Boesen Andersen skrevet teksten til et sjovt nummer om et evigt aktuelt emne - hundelorte - som han i rollen som landsbypedel sammen med Lotte Fyhn har sit hyr med at bortskaffe, så landsbyidyllen ikke spoleres. Den efterfølges meget passende af en svingende reggae-udgave af den gamle Shu-bi-dua klassiker "Dogshit".

Stort revyhold Der er 33 medvirkende ved årets CabaRevy i Sejstrup Forsamlingshus - heraf 11 aktører på scenen. De 11 er: Doris Præst, Bodil Lauridsen, Jette Rasmussen, Lis Stenger, Lotte Fyhn, Jens Biltoft, Niels Christensen, Peter Larsen, Jens Søgaard, Jørn Boesen Andersen og Jan B. Andersen. Jan B. Andersen, Lis Stenger, Michael Bertelsen og Pia Bjerrum har stået for instruktionen. Musikken spilles af Gunnar Husted, Søren Jensen, Thomas Mountain og Michael Bertelsen, mens Tanja Krath og Pia Bjerrum leverer korsangen.Revyen spilles seks aftener. I aften - lørdag - er der fortsat ledige billetter til premieren på revyen. Til gengæld er der udsolgt til alle de fem andre forestillinger, mandag, onsdag, fredag og lørdag i næste uge samt til den sidste forestilling tirsdag den 5. februar. Det betyder, at der samlet vil komme flere end 600 tilskuere til caba/revyen i Sejstrup Forsamlingshus.

Foto: Foto: Ole Maass Med dannebrog på storskærmen i baggrunden leverer Bodil Lauridsen skønsang i sin udgave af Michael Falch-klassikeren "I et land uden høje bjerge". Foto: Ole Maass

Sang og musik Og netop her har vi cabarettens/revyens helt store styrke: sangen og musikken. Den svinger umanerlig godt. Det gør den i kraft af et uhyre velspillende orkester, men det gør den også, fordi de lokale amatørskuespillere - som er alt andet end amatøragtige - synger aldeles glimrende, og også ved forpremieren virkede i rigtig fin form og scenevante. Bodil Lauridsen synger ganske smukt solo i den gamle Michael Falch-klassiker "I et land uden høje bjerge" og "Blå Ocean" af På Slaget 12. Jørn Boesen Andersen, som er en scenevant herre fra både politikkens og musikkens verden - som medlem af duo'en Jørn-Jørgen Jyde - leverer også en intens udgave af det gamle Peter Belli-nummer "Ulven Peter". Og samlet kommer cabarevyen fint ud over scenekanten. Det gør den ikke mindst i kraft af, at publikum har en god chance for at synge med på klassikere fra Shu-bi-dua, Kim Larsen, Tøsedrengene og C.V. Jørgensen i form af sangen "Costa del Sol", om de overklasse-danskere, som flygter til deres luksus-eksil i sydens sol, som et musikalsk apropos til nummeret med snobberne fra Rungsted, Fritz og Poul.

Foto: Foto: Ole Maass Peter Larsen og Lars Søgaard leverer en herlig parodi på overklasse-snobberne fra Rungsted, Fritz og Poul. Foto: Ole Maass.

Bonderøvshumor Et andet vigtigt element i dette års caba/revy er de fem videoindslag, fulgt af monologer leveret af Doris Præst og Jens Biltoft som ægteparret, der har startet deres lokale taxafirma i Sejstrup, og bringer gæsterne på skift til forsamlingshuset. De monologer, som er fyldt med bonderøvshumor og vestjysk lune, binder de enkelte numre sammen på en sjov og underfundig måde, og det betyder, at der undervejs i de to timer ikke er nogen døde punkter. Summa summarum: det svinger umanerligt godt i Sejstrup, og det er måske også grunden til, at Landsby Scenen år efter år formår at trække mange flere tilskuere til de i alt seks opførelser af caba/revyen end der er indbyggere i Hunderup/Sejstrup. Det er stærkt - og det fortjener stor respekt.

Foto: Foto: Ole Maass Flere af Kim Larsens udødelige klassikere er også med i årets caba/revy i Sejstrup, hvor Niels Christensen, Jørn Boesen Andersen og Jan B. Andersen her ses i den vokale forgrund. Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass Alle aktørerne i revyholdet synger her revyen i gang i en svingende udgave af Shu-bi-duas Danmarkssang. Naturligvis klædt i rødt og hvidt. Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass De danske håndbolddrenge er også på scenen. Her Mikkel Hansen med baby på maven sammen med Nicklas Landin i en parodi på et tv-interview. Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass Her handler det om hundelorte og landsbypedeller i en munter sag med Lotte Fyhn og Jørn Boesen Andersen som aktører på scenen. Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass Jørn Boesen Andersen spiller både jægeren, som synes det er i orden at plaffe ulve ned og efterfølgende leverer han en intens udgave af den gamle Peter Belli-klassiker "Ulven Peter". Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass Der er masser af fine sangpræstationer i caba/revyen i Sejstrup. Her i sangen "Ud under åben himmel", leveret af Lis Stenger, Bodil Lauridsen og Jette Rasmussen. Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass En omgang karlekammergymnastik er også et af de muntre indslag på scenen i Sejstrup Forsamlingshus. Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass Det samlede revyhold på scenen i afslutningsnummeret - Kim Larsen-klassikeren "Mig og mine venner". Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass En intens stund med den sidste sminkning og opvarmning af stemmer i omklædningsrummet umiddelbart inden forpremieren i Sejstrup torsdag aften. Foto: Ole Maass.