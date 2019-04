Byretten sagde nej: Nu skal Stellas sag drøftes i Folketinget

Mener børneministeren, at børns mening om tvangsanbringelse uden for hjemmet skal tillægges værdi? Sådan lyder spørgsmålet til Mai Mercado (K). Folketingsmedlem Karina Adsbøl (DF) frygter, at der ikke er blevet lyttet til Stella Falkenbergs ønsker og behov.

I sager om tvangsanbringelse er reglen, at børn over 12 år har ret til at blive hørt. Og normalt tillægges barnets ønsker stort vægt i Børn og Ungeudvalgene i kommunerne.

I spørgsmålet henviser Karina Adsbøl til JydskeVestkystens artikel fra byretten i Esbjerg, der har fastholdt tvangsanbringelsen af Stella Falkenberg, selv om Stella udtrykkeligt ønsker at komme hjem til sin far, og han gerne vil have hende hjem.

Hold da op

Men Stella Falkenberg føler ikke, at hun bliver hørt. Hun vil hjem at bo hos sin far, og derfor er hun og hendes far glædeligt overrasket over, at sagen nu tages op på højeste plan.

- Hold da op. At et folketingsmedlem tager sagen op, og at en minister skal tage stilling til den - det havde jeg ikke forventet. Det er meget rart, at der er nogen, der gider tage sig af det nu, siger Stella.

Karina Adsbøl (DF) har rejst spørgsmålet, fordi hun har mødt flere anbragte børn, som har oplevet, at der ikke blev lyttet til dem og deres ønsker.

- Loven siger, at børn skal høres og inddrages i egen sag. Og jeg har fulgt sagen om Stella i JydskeVestkysten, og jeg er jeg bekymret, da det ikke virker, som om der er nogle, der lytter til hendes ønsker og behov, siger Karina Adsbøl.

Hun fornemmer, at Stella Falkenberg måske sidder tilbage med en følelse af, at hun oplever, at systemet svigter hende.