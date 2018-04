Byrådspolitiker på Nato-mission i Litauen: Brugte fritiden på velgørende arbejde

Nini Oken fra Ribe er både byrådsmedlem i Esbjerg Kommune og seniorsergent ved flyvevåbnet hos Fighter Wing Skrydstrup. Nini Oken har netop afsluttet en Natomission med blandt andet fire danske F16-fly på Natos base i Litauen, hvor hun blandt andet brugte sin fritid på at hjælpe til på lokale børnehjem og dagshjem for mentalt handicappede unge mennesker. Privatfoto

Nyvalgt byrådspolitiker og seniorsergent i Flyvevåbnet, Nini Oken fra Ribe, er netop hjemvendt fra Nato-mission i Litauen. Da hun under opholdet ikke kunne frasige sig sit politiske vederlag fra Esbjerg Kommune brugte hun i stedet pengene på lokalt velgørenhedsarbejde

Ribe: To dage inde i 2018 steg byrådsmedlem Nini Oken om bord på et transportfly i Skrydstrup med kurs mod det centrale Litauen. Målet var Siauliai-basen, hvor hun med titel af seniorsergent hos Fighter Wing Skrydstrup skulle være en del af en udsendt mission, der i Nato-regi skulle servicere basens Nato-fly, som er beredskabsfly for de baltiske lande, der ikke selv har fly at indsætte i tilfælde af en krisesituation, og for at være med til at hævde suveræniteten i luftrummet over de tre baltiske lande. Der var ikke første gang, Nini Oken var udsendt. Tidligere har hun været udstationeret i Kuwait, i Tyskland og været ude med Søværnet, ligesom hun tilbage i 2009 også var udstationeret på Siauliai-basen. - Jeg var nysgerrig på, hvordan livet ville være i Litauen i dag, og om jeg ville kunne se en udvikling i forhold til, da jeg sidst besøgte stedet, hvor det stadig var præget af den tankegang, der var efter Sovjetunionens besættelse af landet, siger Nini Oken og forklarer, hvordan den største personlige forskel var, at hun denne gang rejste ud som Byrådsmedlem, hvilket ikke var tilfældet i 2009. Dette skabte en del opmærksomhed hos borgere i Esbjerg Kommune, for hvordan kunne hun som nyvalgt medlem af byrådet starte sit embede med at rejse væk i to måneder, samtidig med, at hun modtog det økonomiske vederlag, man får som folkevalgt politiker i et byråd.

Nini Oken Stammer fra Ribe, og hun sidder i byrådet i Esbjerg Kommune for Socialdemokraterne.Blev valgt ind for første gang under kommunalvalget i efteråret 2017.



Er med i Sundhed & Omsorgsudvalget, og er i kommunalt regi med i bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Legatudvalg og Ribe Tekniske Forenings Legat og er medlem af repræsentantskabet for Ribe Fritidscenter.

Ingen stadeplads Missionen til Litauen havde været planlagt i lang tid, men selvom alle hos socialdemokraterne i Esbjerg Kommune var informeret på forhånd, og den daværende gruppeformand John Snedker havde godkendt Nini Okens orlov, så vakte det alligevel lokal undren. Hun forklarer, hvordan det ganske enkelt ikke var muligt at frasige sig sit vederlag. Det følger med, suppleanten får sit eget ekstra vederlag, og når det ikke kunne være anderledes, så besluttede Nini Oken sig i stedet for, med sit socialdemokratiske sindelag at bruge en del af vederlaget på godgørende formål lokalt i Litauen. Til børnehjem, dagshjem for mentalt handicappede, herberg for fattige og dyreinternater. - På basen har vi døgnvagter. Hvor andre eksempelvis brugte deres fritid på at se tv, dyrke motion, styrketræne eller sove, så valgte jeg at bruge min fritid på at opleve lokalsamfundet omkring basen, siger Nini Oken og forklarer, hvordan hun brugte dagene på at undervise i engelsk på dagshjemmet Goda, der er sted for mentalt handicappede, unge mennesker. - De var så taknemmelige over at få besøg. Når de var hjemme hos deres egne familier lavede de som oftest ingenting andet end at blive placeret i en stol og stirre ud i luften. Andre brugte deres tid på at passe husdyrene, men når de var hos de voksne på hjemmet, så var de kreative, glade, søde og rare, og ville rigtigt gerne snakke, siger Nini Oken og forklarer, hvordan midlerne på hjemmet var så små, at de ikke havde råd til en simpel stadeplads på det lokale marked for at sælge de mange kreative ting og figurer, de lavede på Goda.

Tragisk En dreng gik rundt på Goda med hvidløg i lommerne og spiste det, fordi han havde hørt det var sundt, og sådan fik Nini Oken masser af sjove og skøre anekdoter fra hjemmet, hvor hun forsøgte at hjælpe efter bedste evne. - Det er ikke normalt, at man som udstationeret på en base som Siauliai bruger sine egne penge på godgørende formål, men jeg kunne ikke lade være, siger hun. Enkelte andre deltog også af og til, ligesom der også var en indsamling blandt de omkring 50 danskere på basen, der gik til blandt andet en pizzadag, små gaver samt tilskud til et terapirum på det lokale børnehjem. - Forholdene var fine, men baggrunden var tragisk, siger hun og fortæller om den lille pige, hvor forældrene ganske enkelt ikke ville have hende, mens de selv boede i London. - Børnene skulle flytte fra stedet, når de blev seks år. Fire af børnene var fra samme familie, hvoraf den ældste dreng fyldte seks år præcis den dag, vi var der med pizzaer. Jeg turde ikke spørge ind til, hvad der skulle ske med ham dagen efter, siger Nini Oken, der også brugte en del tid på et plejehjem med ganske fine forhold for ældre syge, demente og svagelige. - Jeg har altid interesseret mig for de svageste i samfundet, og det gør jeg også, selvom det ikke er i Danmark. At jeg også besøgte et plejehjem hænger sammen med, at jeg hos Esbjerg Kommune sidder i Sundheds & Omsorgsudvalget, og derfor var interesseret i, hvordan man gør tingene i Litauen, siger Nini Oken, der også indrømmer at have tænkt tanken omkring et muligt samarbejde mellem Esbjerg Kommune og udvalgte plejehjem i Litauen.