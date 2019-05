- Nu er især ældre og gangbesværede nærmest afskåret fra at nyde dette skattebetalte offentlige område. I hvis hjerne er dette geniale tiltag mon født, og hvor er det besluttet? Det vil jeg som byrådsmedlem søge oplyst, for det er efter min mening et tiltag, der skal ændres, siger Hans K. Sønderby, der ønsker, at de opsatte bomme låses i åben stilling i stedet for lukket.

- Vi har et helt unikt naturområde i Marbæk, hvor jeg, lige som mange andre, har færdes med stor fornøjelse - lige indtil for nylig, hvor der er blevet opsat bomafspærringer for mange af småvejene i området. Mange af de besøgende, som jeg er stødt på i området gennem tiderne, har været ældre mennesker, som er kørt ind i området med bil og fra en hensigtsmæssig parkering bevæget sig rundt derfra. Det er nu besværliggjort, mange steder gjort umuligt til min store undren. For hvem er det til glæde for, siger Hans K. Sønderby.

Esbjerg Kommune: For ældre og handicappede, der ikke har så mange kilometer i benene som det store flertal, har det ikke gjort noget godt for naturoplevelsen i Marbæk, at der er kommet bomme op på flere småveje.

Gammel beslutning

Ifølge formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S), er begrænsning af biltrafikken en del af Marbækplanen, der blev besluttet af det tidligere byråd i marts 2017. Og i december sidste år meddelte kommunen, at bilerne smides på porten i dele af Marbæk for at give bedre plads til cyklister og gående.

To veje blev lukket for gennemkørsel, og der blev opsat informationsskilte ved indkørslen til Sjelborggårdsvej, Gulebjergvej, Marbækgårdsvej og Nordre Skelvej for at advare om, at vejene ender blindt. Det gør de, fordi Ormegravervej og en strækning af Sjelborggårdsvej blev forvandlet til cykel- og gangsti som et led i en større plan, der skal forbedre friluftsoplevelsen i det store naturområde. Med lukningen af de to veje ledes trafikken i stedet via Myrtuevej, Marbækgårdsvej, og Marbækhøjvej.

Den nye infrastruktur i Marbæk er første fase i udrulningen af Plan for Marbækområdet, der skal gøre det endnu mere attraktivt at besøge og bruge naturen. Planen indebærer blandt andet, at konkursramte Marbækgård skal omdannes til et såkaldt trailcenter til udendørsidræt. Centret skal fungere som en kombination af klubhus, depot og mødested for alle former for idrætsudøvere tæt på skov, vand, stier og ruter. Derudover skal der etableres et stort knudepunkt ved Sønderhede med en stor parkeringsplads, toiletfaciliteter og parkeringspladser til hestetrailere.