Byrådspolitiker: Borgere vil fortsætte brok indtil asylcenter lukker

Borgmester Jesper Frost Rasmussen er tilfreds med initiativet fra AsylSyd, hvor man har tilknyttet en ekstra tryghedsvagt i weekend- og aftentimer for at skabe tryghed i området. Arkivfoto

Syd- og Sønderjyllands Politi har modtaget endnu en anmeldelse om forholdene på Asylcenter Hviding netop som AsylSyd meldte ud, at man ansætter en ekstra tryghedsvagt på Asylcenter Hviding for blandt at understøtte trygheden for byens borgere. Byrådsmedlem Sarah Nørris (EL) tror dog, anmeldelserne vil fortsætte, mens borgmester Jesper Frost er tilfreds med AsylSyds initiativ.

Hviding: Syd- og Sønderjylland Politi modtog tirsdag endnu en politianmeldelse fra beboere omkring Asylcenter Hviding, der dermed lægger sig i enden af de 221 anmeldelser, som JydskeVestkysten tidligere har berettet om. Anmeldelsen, der er kommet fra en af beboerne i nærheden af centret, går på, at centrets beboere kører rundt i biler med prøveplader på asylcentrets område, og politiet tog da også anmeldelsen alvorligt og ankom til centret, hvor de fjernede prøvepladerne, og anmelder regner med, at politiet følger op og fjerner bilerne fra området. Der kan være flere faktorer involveret i kørsel med prøveplader eller prøveskilte, der ofte kun bruges i forbindelse med eksempelvis biler på værksted og prøvekørsler fra bilforhandlere ligesom der generelt er strenge krav forbundet med kørsel med prøveplader eller prøveskilte. Derudover kræver bilkørsel i Danmark et dansk kørekort, og eksempelvis kan beboere på et asylcenter ikke veksle et udenlandsk kørekort til et dansk, så længe asylfasen ikke er afsluttet, og kilder i området omkring Asylcenter Hviding forklarer til JydskeVestkysten, at man ikke forstår, hvorfor centrets ledelse ikke griber ind over for problemet, idet det ikke er første gang, der er episoder med biler på prøveplader.

Ekstra vagt Aften- og weekendbemanding er ikke standard på danske opholdscentre, men AsylSyd understreger, at man har valgt at prioritere en ekstra indsats for at opretholde et godt forhold til omgivelserne. Derfor kommer der ekstra bemanding i form af en tryghedsvagt fra et eksternt vagtfirma, som sammen med asylcentrets medarbejdere skal styrke den kriminalpræventive indsats og understøtte trygheden for borgerne i Hviding.Centret i Hviding har pt. 375 beboere, heraf 101 børn.

Ikke byrådets holdning Byrådsmedlem Sarah Nørris (EL) har fulgt sagen om politianmeldelser på Asylcenter Hviding, og hun mener det er vigtigt at skelne mellem private holdninger og dem, man giver som byrådsmedlem. - Det irriterer mig, at Susanne Dyreborg tidligere har udtalt sig i sagen som viceborgmester, hvor man så kan få den tanke, at hun taler på byrådets vegne. Hun bør gøre det klart, at hun udtaler sig som folketingskandidat for Dansk Folkeparti, for jeg tror kun det er byrådets tre medlemmer af DF, der har samme holdning, siger Sarah Nørris, der bakker AsylSyd op i deres håndtering af de mange udrykninger til centret. - Jeg tror ikke beboerne på asylcentret har brug for mere politi. Det hjælper ikke på deres situation, men det er klart, at hvis de gør noget ulovligt, så skal politiet selvfølgelig komme, ligesom de skal ved alle andre borgere, men jeg er enig med AsylSyd i, at dette kræver en præventiv indsats frem for mere politi eller vagter, siger Sarah Nørris, der har vanskeligt ved at forholde sig til, hvor mange ansatte der skal være på centret efter kl. 15.30 og i weekenderne.

AsylSyd til byrådsmøde - Jeg kan godt undre mig over, at der er 37 fastansatte i dagtimerne, og så blot to pædagogiske assistenter, når det er weekend. Nu er der kommet en ekstra tryghedsvagt, og det har jeg det fint med, hvis naboerne bliver mere trygge, siger Sarah Nørris, der dog hellere havde set en ekstra ansat med pædagogiske evner frem for en vagt fra et securityselskab. Hun tror ikke, at anmeldelserne vil stoppe som følge af en opgradering af personale aften og weekend. - Jeg tror, beboerne på asylcentret keder sig, og derfor vil de fortsætte med at finde på ting at lave. Samtidig tror jeg også, at folk i området vil fortsætte med at brokke sig ligegyldigt hvor meget ekstra personale, der kommer, og ikke vil være tilfredse, før centret lukker, siger hun. Borgmester Jesper Frost Rasmussen er tilfreds med, at AsylSyd nu har taget initiativ i sagen med en ekstra vagt. - De har i denne uge orienteret os om forholdene på centret, og jeg synes de har taget et godt initiativ, der kan være med til at sikre mere tryghed i lokalområdet, siger Jesper Frost Rasmussen og forklarer, at driftschef hos AsylSyd, Jakob Kirkegaard, mandag kommer til en temadrøftelse på Esbjerg Rådhus forud for byrådsmødet, hvor han vil fortælle om forholdene på Asylcenter Hviding.