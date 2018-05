Byrådsmedlem løber EM i 24 timers-løb

Esbjerg Kommune: I weekenden løber den lokale byrådspolitiker fra Radikale Venstre, Anne Marie Geisler Andersen, sit sjette 24 timers-løb. De seneste tre gange har hun sat danmarksrekord - senest på godt 233 km. Spørgsmålet er, om det også vil lykkes denne gang:- Om det bliver til endnu en danmarksrekord må tiden vise. Der skal to andre kvindelige løbere fra det danske landshold med, som har potentiale til at løbe rigtig langt - og jeg skal jo løbe længst, hvis jeg skal løbe med den. Så nu må vi se, siger Anne Marie Geisler Andersen med et smil.Som udgangspunkt vil hun dog være tilfreds, hvis hun når sit eget mål om at løbe 240 km: - Det kunne være fedt at løbe 10 km i timen 24 timer i træk. Jeg er overbevist om, at mit potentiale rækker til det. Men selv om jeg hidtil har nået alle mine mål, så skal de fleste ting spille, for at det lykkes, siger Anne Marie Geisler Andersen.Selv om Anne Marie grundet småskader først for alvor kom i gang med træningen for tre måneder siden, er formen fin, og hun er fortrøstningsfuld, siger hun. - I sidste måned deltog jeg i Ærøs første ultraløb på 66 km, hvor jeg kom ind som den første kvinde. Det er første gang, jeg har haft en træningstur længere end marathon. Selv om terrænet betød lidt for tempoet, så var det et fedt løb og en god generalprøve til EM.