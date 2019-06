Byrådets storstilede vision fik lægeråd med på vejen

Et enigt byråd har godkendt kommunens nye Vision frem mod 2025. Dermed er de overordnede rammer sat for udviklingen inden for velfærd og vækst, og den gælder for såvel Esbjerg Kommune som for Business Esbjerg. Byrådsmedlem advarede mod, at de fine tanker får lov at samle støv.

Esbjerg Kommune: Har man visioner, bør man gå til lægen, lød et af den tyske eks-kansler Helmut Schmidts berømte citater.

Sådan ser Esbjerg Byråd nu ikke på sagen, for på det sidste byrådsmøde inden sommerferien vedtog et enigt byråd Vision 2025, der definerer fem overordnede indsatsområder for velfærd - nemlig velfærds-ydelser og infrastruktur, livskvalitet og sundhed, et mangfoldigt kulturliv, en international og rummelig kommune og en grøn foregangs-kommune.

På vækstsiden er der tale om syv overordnede indsatsområder - nemlig at udbygge Esbjergs rolle som uddannelsesby, at gøre kommunen til Europas digitale knudepunkt, at tiltrække flere borgere til kommunen, at skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, at skabe optimale rammer for iværksættere, at styrke kommunens rolle som turismedestination og ikke mindst styrke profilen som energimetropol med et større fokus på bæredygtighed.

- I dag har vi et konkret bud på vores fælles mål. Vision 2025 bygger på tanken om, at sammen er vi stærkere, og derfor skelner vi ikke længere mellem erhvervslivets vækstmål og kommunens mere borgernære ambitioner. Det hele forenes i den vision, som Esbjerg Kommune og Business Esbjerg i fællesskab står bag. Og det giver så god mening at tænke i helheder. Velfærd og vækst er jo to sider af samme sag. Vi kan ikke have et stærkt erhvervsliv, hvis ingen har lyst til at bo her. Og uden engagerede og kompetente mennesker kan de erhvervsdrivende ikke rekruttere den arbejdskraft, de er afhængige af, lød det blandt andet fra borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).