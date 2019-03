Byråd røg i totterne på hinanden over ny aftale med Team Danmark

Stemningen var alt andet end kammeratlig, da Esbjerg Byråd mandag aften skulle godkende en ny samarbejdsaftale med Team Danmark. Rød blok bekymret for udsigten til, at den vil koste flere penge de kommende år. Socialdemokratiet endte med at tommelfingeren nedad til aftalen.

Socialdemokratiet var som nævnt ikke med, og det hang sammen med to særlige sætninger i sagens økonomiske fremstilling, der på byrådsmødet blev vendt og drejet adskillige gange. Af disse to sætninger fremgik det nemlig, at der til de kommende budgetforhandlinger efter sommerferien i år vil dukke en ansøgning op med anmodning om yderligere 800.000 kroner i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 med henblik på at "understøtte aftalens indsatsområder på samme måde som i 2019 - samt at sikre yderligere udvikling".

Fro at begynde med konklusionen: Esbjerg Byråd - minus Socialdemokratiet - godkendte mandag aften den nye samarbejdsaftale med Team Danmark, der i kroner og ører betyder, at der i 2019 bruges 840.000 kroner til eliteidrætsaktiviteter og talentarbejde og de tre følgende år 560.000 kroner hvert år.

Forvirring eller ej

Hverken Socialdemokratiet eller SF var til sinds på forhånd at love at sende yderligere i alt 2,4 millioner kroner i retning af Team Danmark-aftalen, og gruppeformand, Søren Heide Lambertsen samt partifællerne John Snedker og Karen Sandrini havde da også taget forbehold, da sagen blev debatteret i økonomiudvalget. Det skete på trods af, at de to socialdemokratiske udvalgsmedlemmer i Kultur & Fritidsudvalget, Connie Geissler og Jørgen Ahlquist, allerede havde stemt ja uden forbehold, da sagen tidligere blev behandlet i dét udvalg.

- I Kultur & Fritidsudvalget stemte Socialdemokratiet for, fordi det er en god aftale. Men vi bliver bekymrede, når vi allerede nu ser, at der til budgetforhandlingerne vil blive fremsat et forslag om yderligere 800.000 kroner hvert år de næste tre år for at holde samme niveau som i år. Vi er ikke indstillet på at love at finde så mange penge ekstra i en periode, hvor vi har skåret støtten til ordblinde elevers ophold på efterskoler væk, lød det fra Søren Heide Lambertsen, der foreslog at sende sagen tilbage til fagudvalget for at undersøge, om den foreliggende Team Danmark-aftale reelt kan gennemføres uden den nævnte ekstra økonomiske indsprøjtning ved den kommende budgetlægning.

Det forslag støttede kun SF og Enhedslisten, og det blev derfor ikke til noget. Det gjorde heller ikke et nyt forsøg fra Søren Heide Lambertsen på simpelthen at få fjernet de to "forvirrende sætninger" om de ekstra millioner til budgetlægningen. Selv om både SF, Enhedslisten og nu De Radikales Anne Marie Geisler Andersen bakkede op om Socialdemokratiets nye forslag, faldt også dette, for flertallet i blå blok sagde nej. Der skulle ikke fjernes så meget som et komma.