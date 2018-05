Byråd præciserer regler for nybyggere

Esbjerg Kommune: Det kan blive en dyr historie for købere af parcelhusgrunde, hvis der ikke er foretaget jordbundsundersøgelser og grundens bære-evne dermed er testet. Nu præciserer Esbjerg Kommune reglerne for, hvordan nybyggerne skal forholde sig, når de har købt en grund af kommunen. Afsættet til præcisering af reglerne er henvendelser til kommunen fra købere af kommunale parcelhusgrunde, der ikke mener, at vilkårene i forbindelse med køb af grundene ikke er tydelige nok.

I første omgang er der nu med Esbjerg Byråds godkendelse indsat tydeligere regler for køb af grundene i Marbækparken, men ændringerne gælder alle parcelhusudstykninger fremover, og de betyder blandt andet, at købere skal foretage jordbundsundersøgelser på grunden, inden de begynder at bygge, hvis de vil have mulighed for kompensation fra kommunen eller for at annullere købet.

Desuden skal der foretages minimum tre boringer inden for byggefeltet, ligesom køberen skal kontakte Esbjerg Kommune, inden arbejdet med en ekstrafundering af grunden sættes i gang. Kommunen refunderer ikke bortkørsel af jord og en række andre elementer ved den ekstra fundering, og en eventuel kompensation vil først blive udbetalt, når det hele er færdigt, og de faktisk omkostninger for arbejdet er gjort endeligt op.

Jordbundsforhold er meget forskellige, f.eks. sten, ler og sand, og mængden af vand i jordbunden samt højden af grundvandet er afgørende for husets fundament.