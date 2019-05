Esbjerg Byråd har på et lukket møde godkendt, at kommunen opkøber en tidligere minkfarm ved Tradsborgvej for at sikre nye udstykninger i Tjæreborg mod stank.

Esbjerg Kommune: Esbjerg Byråd har på et lukket møde godkendt et kommunalt opkøb af en nu tidligere minkfarm på adressen Tradsborgvej 14 A og 14 B i Tjæreborg. Ejendommen består af flere matrikler og er til salg som specialejendom hos EDC Videbæk til 400.000 kroner for et areal på godt 40.700 kvadratmeter inklusive produktionshaller, der dog ikke har været i brug siden foråret 2018. Opkøbet sker for at forhindre, at minkproduktion genoptages på adressen, oplyser borgmester Jesper Frost Rasmussen (V). Den store kommunale interesse for en minkfarm i det åbne land kan synes opsigtsvækkende, men årsagen er den enkle, at Esbjerg Kommune er i gang med udstykninger i Tjæreborg, hvor der har været stor rift om byggegrunde på Ejlif Krogagers Vej. Esbjerg Kommune har udstykket i tre etaper, og 16 nye byggegrunde i etape fire vil blive sat til salg i september i år. - Minkfarmen ligger et stykke fra de kommende udstykningerne, og de vil ikke kunne generes af lugt derfra. Men vores kommuneplan rækker jo frem til 2030, og hvis vi fortsætter udstykningerne i den takt, vi har planlagt, ville lugtgenegrænsen række 100 meter ind i et nyt boligområde, og det vil vi med købet sikre os imod. Det er rettidig omhu, siger borgmesteren.

Det skriver kommunen Esbjerg Kommune gør god reklame for Tjæreborg på den kommunale salgs-side med byggegrunde og udstykninger. Her skriver man således:"Tjæreborg er et meget velfungerende bysamfund, der ligger mellem Esbjerg og Bramming. Der bor cirka 2.700 i Tjæreborg, der ligger i naturskønne omgivelser. Der er kort afstand til både Vadehavet med den storslåede natur og til det store skovområde Solbjerg Plantage".



Og videre:



"I byen er der tre aldersintegrerede daginstitutioner. Der er skole til og med 9. klasse og SFO. I Tjæreborg Fritidscenter er der fritids- og ungdomsklub, bibliotek og mødesal, og på skolens anlæg er der idrætsaktiviteter. Derudover er der et ældrecenter og mulighed for dagligvareindkøb".

Mange interesserede Lovgivningen er sådan skruet sammen, at en ny ejer, der ønsker at drive minkfarm, ville kunne genoptage produktionen umiddelbart. Det er først, når en minkfarm har været ude af drift i tre sammenhængende år, at godkendelsen bortfalder, og der skal søges en ny. - Og man kan ikke trække en godkendelse tilbage, når den først er givet, supplerer borgmesteren. I øjeblikket er der to ledige grunde tilbage i Ejlif Krogagers Vej-udstykningen, mens én - nummer 27 - er reserveret. De to andre i nummer 78 og nummer 106 er på henholdsvis 1.037 kvadratmeter og 1.099 kvadratmeter. Nummer 106 er til salg for 714.350 kroner, mens nummer 78 er sat til salg for 674.050 kroner. Med så få varer tilbage på hylderne er der god mening i at byggemodne yderligere, og det er det, der sker med etape 4, der kommer til salg til efteråret. - Der er indtil videre 35, der har været interesserede og udbedt sig materiale på de kommende 16 grunde. Vi ved jo ikke, om de alle sammen holder ved, men Tjæreborg er - forståeligt nok - et meget populært sted at slå sig ned, siger borgmesteren.