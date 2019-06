Byråd nikkede til hotelplaner på Rio-grunden

Et enigt Esbjerg Byråd gav den kommunale forvaltning mandat til at udarbejde tillæg til lokalplan, der skal danne rammen om kommende hotelbyggeri på Rio-grunden.

Esbjerg: Sagen om et nyt hotel på Rio-grunden på hjørnet af Torvegade og Danmarksgade gik stort set glat igennem, da Esbjerg Byråd mandag aften skulle sige god for, at forvaltningen går i gang med at udarbejde et tillæg til den eksisterende lokalplan, der har betydning for projektets virkeliggørelse.

Kun byrådsmedlem for De Radikale, Anne Marie Geisler Andersen, gav udtryk for, at hun hellere havde set, at hjørnet, der i dag anvendes til legeplads og parkering, skulle være grønt, men hun erkendte, at løbet er kørt:

- Jeg havde foretrukket et grønt område, men som det ligger nu, så stemmer vi for sagen, sagde hun, inden alle gav grønt lys til forvaltningen om at gå i krig med planarbejdet.

Formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), præciserede, hvad det kommende tillæg skal tage højde for:

- Tillægget skal rette op på fejl og ufuldstændige anvendelses-bestemmelser, så de stemmer overens med intentionerne bag den nuværende lokalplan. Tillægget omfatter alene hjørnet af Torvegade og Danmarksgade, understregede hun.