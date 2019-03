Byråd lapper på budgetbøf med penge fra unge med særlige behov

Byrådsflertal vedtog mandag aften at bruge penge fra ungdomsuddannelse til svage unge for at sikre Karateprojektet, hvis finansiering blev halveret ved budgetforliget i efteråret. Det fik hårde ord med på vejen fra især Socialdemokratiet.

Esbjerg Kommune: Da de otte partier i Esbjerg Byråd galopperede videre ud over stepperne efter i enighed at have lukket efterårets kommunale husholdningsbudget, indløb der efterfølgende flere sager, hvor der måtte findes penge til at rette op på nogle uheldige konsekvenser af budgetlægningen.

En af dem var det såkaldte Karateprojekt, hvis målgruppe er unge, aktiveringsparate kontanthjælpsmodtagere, hvoraf nogle har været udsat for misbrug, fysisk og psykisk vold og i det hele taget ikke har haft nogen let vej gennem livet indtil nu. Projektet har siden 2002 og hjulpet flere end 200 frem mod et bedre liv - men alt det blev bragt i fare, da forligspartierne var kommet for skade at skære kommunens årlige antal indkøbte pladser hos Esbjerg Karate Klub ned til det halve. Fra 12 pladser til én million kroner til seks pladser for en halv million. Der indtraf en vis panik, da det gik op for politikerne, at projektet risikerede lukning, og i månedsvis har der derfor pågået en kamp for at finde de resterende penge.

Mandag aften var sagen på byrådets dagsorden, og der var overhovedet ingen tvivl om, at alle ville redde Karateprojektet. Kun var man ikke enige om, hvor pengene skulle komme fra. Enhedslisten og Socialdemokratiet ønskede pengene taget fra en huslejebesparelse, som Social & Tilbud har fundet i kraft af det sparekrav på henholdsvis én og to procent, som alle kommunale områder er blevet pålagt ved det seneste budgetforlig.

Venstre, Borgerlisten, De Radikale og Dansk Folkeparti ville taget pengene fra den såkaldte STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - der er et treårigt uddannelsesforløb for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, for eksempel unge udviklingshæmmede.