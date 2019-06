Byråd klar til afgørende slag om cykelstibro

Nu er cykelstibroen vendt tilbage til politikerne og har været en tur omkring Plan & Miljøudvalget, hvor et flertal har godkendt kommuneplanændring og lokalplan endeligt og videresendt sagen til byrådet med anbefaling. Dansk Folkepartis Hans K. Sønderby stemte som ventet imod plangrundlaget, der skal bane vejen for opførelse af cykelstibroen, og nu forestår det endelig slag om cykelstibroen.

East Town Up - Østerbyens Borgerforening argumenterer overordnet imod selve cykelstibroen både anlægs- og driftsøkonomisk samt trafikalt. Desuden ønsker foreningen ikke, at der anvendes cortenstål til stibroen, og endelig mener foreningen, at togene vil betyde luftforurening på cykelstibroen. Ingen af argumenterne har ført til ændringer i plangrundlaget, mens de to sidstnævnte instansers høringssvar gav anledning til mindre, tekniske justeringer, oplyser formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S).

De to planer

Kommuneplanændringen omfatter primært DSBs bygning på Jernbanegade 37-39, nord for den gamle banegårdsbygning. Bygningen forventes rømmet af DSB inden for nær fremtid og kan derefter genanvendes, eller der kan opføres en ny bygning. Kommuneplanændringen giver mulighed for, at den nuværende bygning eller en ny bygning kan anvendes til byfunktioner, som i den øvrige del af bymidten.

Selve lokalplanen fastlægger, at en eventuel ny bygnings omfang ikke må være større end den eksisterende bygning, der har en central rolle i i cykelstibroens rampe mod vest, fordi stibroen kommer tæt på bygningen.

Lokalplanen indeholder også en del af arealet med jernbanesporene og et ubebygget areal i Exnersgade. I lokalplanen er der vist et principielt tracé for cykelstibroen, der strækker sig i en mindre krumning, som gør det muligt at komme rundt om arealet ved Exnersgade og ned i niveau ved Baggesens Alle. Der er krav om en mindste afstand på 9,2 meter fra færdsel på cykelstibroen og en bygning i Exnersgade.