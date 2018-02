Byråd klar med gebyrer - inden fogeden dukker op

Et flertal i Esbjerg Byråd har besluttet at opkræve den maksimale gebyrtakst for at underrette borgere om, at fogeden dukker op. Forventer 300 underretninger om året.

Esbjerg Kommune: Fremover kommer det til at koste 450 kroner i gebyr, når kommunen skal underrette borgere om, at de er så meget bagud med eksempelvis ejendomsskatten, at fogeden lurer lige om hjørnet.

Det besluttede et flertal i Esbjerg Byråd mandag aften, og dermed vedtog politikerne den absolut maksimale takst, som Økonomi & Indenrigsministeriet tillader.

Muligheden for at opkræve gebyret blev givet i december sidste år, da Folketinget vedtog Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner. Dermed fik kommuner mulighed for at beslutte, at den fra 1. januar 2018 kan opkræve et gebyr. Gebyret skal dække udgifterne til de såkaldte underretninger om udlægsforretninger - det vil sige varslingen af den pågældende borger om tid og sted for, at fogeden dukker op og gør udlæg i de aktiver, borgeren har - og i Esbjerg Kommune forventer man, at der vil være omkring 300 af den slags underretninger om året, hvilket vil give cirka 135.000 kroner i kommunekassen.

Det er dog ikke sådan, at underretningen vil være det første, man hører til myndighedernes økonomiske krav. Den kommer først, når en ejer har modtaget en påmindelse på SMS, en 1. rykker med gebyr på 250 kr. efterfulgt af 2. rykker med varsel om, at en underretning er næste skridt. Først derefter modtager ejeren den gebyr-pålagte underretning om, at der vil blive foretaget udlæg i ejendommen, forklarede borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Med de retningslinjer, der blev vedtaget i Esbjerg Byråd, vil flere ejere af samme ejendom, der kommer bagud med eksempelvis ejendomsskatterne, i øvrigt få et gebyr hver, mens en person, der ejer flere ejendomme og er bagud, kun pålægges ét gebyr.