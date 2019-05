Byråd kan ikke betale: De Hjemløses Venner køber hvidevarer til udsatte borgere

På byrådsmødet udtrykte en række politikere fra Social & Arbejdsmarkedsudvalget, under hvem de skæve boliger hører, samme betænkeligheder, men nu kommer bestyrelsen i De Hjemløses Venner, der arbejder for socialt udsatte i Esbjerg Kommune, altså til undsætning.

På mandag aftens byrådsmøde udløste sagen om byggeriet af boligerne en længere debat, fordi byggeriet er blevet noget dyrere, end Esbjerg Kommune havde regnet med. Det resulterer for det første i en huslejestigning til de kommende beboere, men for det andet også, at byggeriet må skæres til, så det planlagte, fælles vaskeri bliver droppet. I stedet er det planen, at man vil forberede vaskesøjler inde i boligerne og overlade udgifterne til indkøb af vaskemaskine og tørretumbler til beboerne. Dén præmis stillede SFs gruppeformand, Diana Mose Olsen, et kraftigt spørgsmålstegn ved det realistiske i, fordi målgruppen til de skæve boliger er stærkt udsatte, sårbare borgere med behov for særlig støtte og omsorg.

Godt tilbud

Formanden for De Hjemløses Venner, præst for indsatte og udsatte Ingelise Wenzel, oplyser således til JydskeVestkysten, at foreningens bestyrelse er blevet enig om at indkøbe de hårde hvidevarer til de kommende beboere:

- Beboerne er vores målgruppe, og vi vil gerne sikre, at de får vaskemaskine og tørretumbler. Ellers er det sandsynligt, at beboerne slet ikke får vasket deres tøj, siger Ingelise Wenzel, der tilføjer, at forhandlere med et godt tilbud på storkøbet af hvidevarerne er velkomne til at henvende sig til hende.

Esbjerg Kommune har tidligere oplyst, at målgruppen til de seks skæve boliger er voksne misbrugere eller andre borgere med særlige problemstillinger, som har et særligt behov for støtte og omsorg i egen lejlighed. Det er borgere, der har særlige sociale og adfærdsmæssige problemer og ikke kan klare sig uden støtte.

De kendetegner sig ved at være særligt udsatte, psykisk sårbare, med misbrugsadfærd, og ressourcesvage i egen lejlighed. Deres adfærd gør det vanskeligt for dem at bo i en opgang, fordi de ikke magter at være tæt på andre mennesker. De kommende beboere i de skæve boliger behov for støtte, men de magter ofte ikke at modtage socialpædagogisk støtte. Behovet for praktisk støtte løses af de sociale viceværter, som skal have faste træffetider i servicearealet ved boligerne.