Byråd i debat om hårde hvidevarer til skæve boliger

SF var stærkt skeptisk over for den prioritering. Partiets gruppeformand, Diana Mose Olsen, havde da også taget forbehold, da sagen blev behandlet i økonomiudvalget, for hun ser ikke for sig, at de kommende beboere selv farer ud og indkøber hvidevarerne. Målgruppen til de seks skæve boliger er voksne misbrugere eller andre udsatte borgere i egen lejlighed med behov for særlig støtte og omsorg - der er altså tale om borgere med helt særlige sociale og adfærdsmæssige problemer:

Esbjerg Kommune: Opførelsen af de seks skæve boliger i Novrup til særligt udsatte bliver som bekendt noget dyrere, end den kommunale forvaltning havde forestillet sig - cirka 860.000 kroner mere end det oprindelige budget. Det medfører en huslejestigning til de kommende beboere, men det har også været nødvendigt at skære byggeriet yderligere til for at få økonomien til at hænge sammen.

Fattigt

- Vi tror, det ender med, at de hverken har vaskemaskiner eller tørretumler. Det er en anelse fattigt, at vi ikke i det mindste kan give dem de basale remedier, som for den målgruppe ikke er naturligt at skulle ud og investere i. Jeg ved godt, at man vil overveje til sidst, om der kan blive økonomi til det, men det er ikke helt nok for SF, lød det fra Diana Mose Olsen.

Formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten), var for så vidt enig i, at det forekom "fattigt", men han udtalte, at han "tror på, at det problem er løst, inden beboerne skal flytte ind".

De Radikales Anne Marie Geisler Andersen talte om muligheden for at søge "tilskud til enkelt-ydelser" - noget, der havde været drøftet som en løsning i Social & Arbejdsmarkedsudvalget - mens både Enhedslistens Sarah Nørris og Socialdemokratiets Hans Erik Møller slog fast, at det var særdeles ærgerligt, men trods alt endnu mere ærgerligt slet ikke at bygge boligerne.

- Nu skal vi have bygget de boliger, og så må vi søge at få det bedste ud af det, sagde Hans Erik Møller, mens Sarah Nørris udtrykte forhåbning om, at forvaltningen finder en løsning.