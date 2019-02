Byråd holdt temamøde om Asylcenter Hviding

Forud for møde i Esbjerg Byråd holdt AsylSyd oplæg for politikerne om forholdene på AsylSyd i forhold til JydskeVestkystens artikler om de mange politirykninger og anmeldelser fra asylcentret i Hviding.

Hviding: Normalt bliver temadrøftelserne forud for Esbjerg Kommunes byrådsmøder holdt for lukkede døre, men borgmester Jesper Frost Rasmussen,(V) har alligevel valgt at melde ud om det møde, der blev holdt forud for byrådsmødet 4. februar.

Ud fra JydskeVestkystens seneste artikler om forholdene på Asylcenter Syd, var driftschef hos AsylSyd, Jakob Kirkegaard, blevet bedt om at holde et oplæg for Byrådet om, hvordan man driver asylcentret i Hviding.

- Jeg synes det var et fin orientering fra Jakob Kirkegaard, der redegjorde for hverdagen på centret, ligesom han også fortalte om AsylSyds kontraktmæssige forpligtelser, siger Jesper Frost Rasmussen og forklarer, at der efterfølgende var flere afklarende spørgsmål fra politikerne.

- Der var en holdningsudveksling, og det spænder vidt. Der var både bekymringer om forholdene på centret, mens andre synes sagen er en storm i et glas vand og at medierne overdriver situationen, forklarer Jesper Frost Rasmussen, der personligt har fået flere henvendelser fra borgere i Hviding, der, ligesom hos politikerne i byrådssalen, spænder vidt i deres indhold i forhold til, om man er bekymret over situationen eller ikke mærker noget til beboerne på asylcentret.