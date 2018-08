Byråd holder spareseminar på Hotel Legoland med overnatning

Esbjerg Kommune: Da Esbjerg Byråd i 2015 stod over for årlige besparelser på omkring 200 millioner kroner på det kommunale budget, besluttede daværende borgmester Johnny Søtrup (V), at de traditionelle, to-dages budgetseminarer med hotelovernatning i stedet skulle koges ned til én billigere maratondag med budgetgennemgang på Esbjerg Rådhus og afsluttende spisning i rådhusets kantine.

I 2014 - det sidste år, inden, budgetseminarer blev henlagt til Esbjerg Rådhus - kostede det 100.052,80 kroner at afvikle budgetseminar på Hotel Munkebjerg i Vejle. Til sammenligning regnede man med, at et én-dags seminar på rådhuset ville koste i omegnen af 12.000 kroner.

Anden situation

- En stor del af det at holde et budgetseminar uden for huset er at skabe tid og rum til, at vi i fællesskab kan spørge ind til og forholde os til budgettet, og derudover tjener det også det formål, at det nye byråd får mulighed for at lære hinanden bedre at kende, sådan som man gør, når man skal være sammen om både arbejde og lidt fritid. Vi står med en kæmpeopgave i et helt nyt byråd, og det er vigtigt, at der er godt tid til drøftelser både på tværs af partierne og i de enkelte politiske grupper. Det har tidligere været helt normal kutyme at tage væk, og sådan er det også i andre kommuner, siger borgmesteren.

Han vil dog ikke udelukke, at én-dags seminaret på rådhuset vender tilbage næste år, men specifikt i det første år af den nye byrådsperiode mener han, at det er væsentligt med et to-dages seminar med overnatning, så politikerne ikke spredes for alle vinde efter en alenlang dag, når budgetdelen er overstået.

Da Johnny Søtrup ændrede på modellen for budgetseminarer var det jo, fordi man stod over for en spareøvelse. Den står I vel overfor igen?

- Tidligere havde man budgetseminarer på blandt andet Hotel Kolding Fjord, men da vi stod over for at skulle spare over 200 millioner kroner var der en fælles forståelse af, at det var bedst at holde budgetseminar på Esbjerg Rådhus. Den situation står vi ikke i nu. Der er godt nok ikke råd til en masse nye serviceopgaver, uden at vi finder kompenserende besparelser andre steder, men jeg vil fastholde, at vi står et helt andet sted end for tre år siden. Og jeg siger heller ikke, at vi skal på hotel hvert år fremover - jeg vurderer bare, det er særligt vigtigt i år at få byrådet rystet sammen, siger Jesper Frost Rasmussen.