Byråd godkendte lynhøring om det sidste tårn på Tovværksgrunden

Esbjerg Byråd gjorde mandag klar til en lynhøring af et lokalplantillæg, der skal bane vejen for det højeste af de tre tårne i Esbjergs nye boligprojekt med navnet A Place To Esbjerg, tidligere benævnt Esbjerg Towers.

Som omtalt i JydskeVestkysten i maj i år måtte Esbjerg Byråd nøjes med at godkende en amputeret udgave af det med længsel ventede byggeprojekt - de markante tre kaktus-tårne, som det verdensberømte arkitektfirma Bjarke Ingels Group, BIG, har tegnet til Tovværksgrunden - fordi Forsvarsministeriet havde gjort indsigelse mod det højeste af de tre tårne.

Ministeriets indsigelse gik på en mulig forstyrrelse af Flyvestation Skrydstrups radar 54 km væk, og det højeste tårn - et kombineret bolig- og erhvervsbyggeri i 17 etager - blev pludselig et nationalt sikkerheds-anliggende. Senere beregninger viste dog, at der ikke var nogen ko på isen i forhold til radaren, og dermed kunne forvaltningen gå i gang med at udarbejde et særskilt lokalplantillæg for det 61 meter høje tårn.