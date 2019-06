Byråd forærer forening grundstykke i Kvaglund

Esbjerg Byråd har overdraget det kommunalt ejede areal, hvor Kvaglundhallen ligger, til Foreningen Kvaglundhallen uden beregning. DF-byrådsmedlem advarede politikerne mod at føle sig alt for gavmilde i den anledning. Bemærkning om kulturberigelse stødte Mussa Utto (S).

- Foreningen Kvaglundhallen ønsker derfor at overtage jorden, hvor hallen ligger, gratis, når aftalen med kommunen udløber i 2020, så hallen får større mulighed for at gå i gang med et udvidelsesprojekt, når det bliver aktuelt, sagde May-Britt Andrea Andersen blandt andet.

Baggrunden for foræringen blev ridset op af formanden for Kultur & Fritidsudvalget, May-Britt Andrea Andersen (K): Sagen er den, at Kvaglundhallen med Esbjerg Kommune har en vederlagsfri brugsrets-aftale, der udløber i 2020. Foreningen Kvaglundhallen ønsker på sigt at udvide idrætshallen og tilhørende faciliteter, men det kræver tilkøb af et større jordareal på grund af den nuværende bebyggelsesgrad.

Ikke gavmildt

Hans K. Sønderby, der for mange år siden var valgt til byrådet for De Radikale, ridsede det historiske op for den del af byrådet, der måtte være uvidende om den:

- Jeg havde fornøjelsen af at være formand for byggeudvalget i sin tid, da en kreds af beboere i området tog initiativet til den hal, som vi har i dag. Det skete efter, at tålmodigheden var opbrugt i forhold til, at kommunen ville leve op til de løfter, som især lige op til flere kommunalvalg blev givet til beboerne i området om opførelsen af en kommunal sportshal, sagde Hans K. Sønderby og fortsatte med bemærkninger, der endte med at hidse den eneste byrådspolitiker med anden etnisk oprindelse end dansk gevaldigt op:

- Områdets stærke parcelhusområde bar stort set alle omkostningerne til opførelsen og den efterfølgende drift af Kvaglundhallen. Set i lyset af, hvad der i en årrække er tilflydt mange andre lokalområder, skal jeg ikke undlade at erindre byrådet om, hvad der i sin tid blev givet et område, hvor der med kommunal hjælp blev boligplaceret mange belastede familier i den almennyttige bebyggelse. Senere kom en massiv placering af beboere af anden etnisk herkomst, uden at der skete ret meget for at hjælpe fritidslivet i området. Kommunens bidrag til Kvaglundhallen var en arealleje på én krone og cirka 300.000 kroner til dækning af tilslutningsbidrag til de kommunale forsyningsselskaber, lød salutten fra DF'eren, som dermed gjorde sit til at lægge låg på en eventuel følelse af gavmildhed blandt politikerne:

- Det vil jeg gerne slå fast, at der absolut ikke er tale om. Kommunal gavmildhed til områdets fritidsliv efterlyser vi stadig, tilføjede han.