Byråd baner vejen for Ikeas varehus

Esbjerg: Varehuset Ikea har været ventet med længsel hos tusinder af esbjergensere og oplandskunder, og mandag aften kunne Esbjerg Byråd i enighed stemme både lokalplanen og kommuneplanændringen, der skal bane vejen for byggeriet, igennem.

Ikea får mulighed for at bygge et varehus, der skal ligge ud til Kjersing Ringvej tæt på Bilka og op mod jernbanen til Varde, på op til 40.000 kvadratmeter, men det ventes dog kun at nå et omfang på 30.000 kvadratmeter, der kan stå klar i 2020. Lokalplanområdet er på hele 54.000 kvadratmeter og udover varehuset med en maksimal højde på 25 meter vil der også blive anlagt 600-800 parkeringspladser.

- Projektet markerer Esbjergs position som regionens storby og vil tiltrække flere besøgende til byen. Projektet har derfor stor betydning for Esbjergs aktivitet og byliv, lød det fra Plan & Miljøudvalgsformand Karen Sandrini (S), der over for byrådet gjorde rede for de indsigelser, der er indkommet i høringsperioden.