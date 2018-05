Byråd: Nu skal borgerne høres om de tre Kaktus-tårne

- Det er helt fantastisk, at vi får 450 centrale studieboliger, og vi har ikke engang selv skullet skaffe pengene til dem. Vi har endda solgt en grund til formålet og fået penge i kassen. Det e dejligt, der er nogle, der er villige til at investere i Esbjerg, lød det bl.a. fra Frost Rasmussen.

Byggeriet af de tre højhuse, som er af så specielt et udseende, at det i dagene efter nyheden sidste år udløste megen debat lokalt, bliver på syv, 11 og 18 etager - henholdsvis 26, 37 og 61 meter. De cirka 450 private ungdomsboliger i forskellige størrelser forventes dermed indflytningsklare til studiestart i sommeren 2020, og borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) lagde ikke skjul på sin begejstring - hvilket flere andre byrådsmedlemmer tog del i.

Dermed kan Esbjergs studerende se frem til en storslået udsigt over både by og hav, når de op til 450 ungdomsboliger skyder op på Tovværksgrunden, og mandag aften sendte et enigt Esbjerg Byråd da også plangrundlaget for det 300 millioner kroner dyre projekt i offentlig høring.

Esbjerg Kommune: Det vakte berettiget opsigt landet over, da det i december sidste år kom frem, at det verdensberømte arkitektfirma Bjarke Ingels Group, BIG, ville sætte sit præg på Esbjerg - nærmere bestemt på Tovværksgrunden ved Gl. Vardevej, hvor man som det første sted i landet vil opføre de såkaldte kaktus-tårne under navnet Esbjerg Towers.

Én bekymring

Også S og SF havde smilene fremme over det nye byggeri, der er en del af helhedsplanen for Tovværket, som med sin placering tæt på byens centrum, uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter, skov og hav synes oplagt at udvikle til et attraktivt område. Jørn Boesen Andersen (SF):

- I SF er vi enige med borgmesteren i, at det er en rigtig god sag. Et projekt med masser af ungdomsboliger og let erhverv i begrænset omfang. Et meget spændende projekt i et område med stier, den grønne ring og med kun 1,5 km til centrum.

Dansk Folkepartis Olfert Krog var også godt tilfreds på partiets vegne, men havde dog én bekymring:

- Området, hvor der skal bygges, og hvor gymnasiet også ligger, skal vejbetjenes fra Grådybet via den private fællesvej, og her er vi ligesom gymnasiets rektor stærkt bekymrede for den farlige skolevej, man får i byggefasen. Vi mener derfor, at der skal findes en alternativ vej til byggepladsen ligesom der skal kompenseres for manglende parkeringspladser under og efter byggeriet.