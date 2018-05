Byråd: Esbjerg Kommune skal ikke lægge jord til gigantmaster

Folketingskandidat Anders Kronborg (S) har i flere måneder ført en indædt kamp mod maste-planerne. Dermed er han og det nye byråd, hvor han ikke længere har sæde, fordi han stiller op til Folketinget, rørende enige. På billedet ses han sammen med miljøkonsulent Lars Brinck Thygesen, der er rystet over, at Energinets kæmpemaster formentlig kommer til at gå direkte igennem hans ejendom i naturskønt og fredet område ved Sneum å ved Endrup. Arkivfoto: Martin Ravn

Et rørende enigt byråd vedtog mandag aften at meddele Miljøstyrelsen, at højspænding gennem Esbjerg Kommune skal i jorden.

Esbjerg Kommune: I sagen om de 35 meter høje, 400 kVmaster, som Energinet planlægger at rejse på en 175 km lang strækning fra Idomlund i nord til den dansk-tyske grænse i syd, har der efterhånden været et virvar af meldinger for og imod i den offentlige debat. Til gengæld blev der på byrådsmødet mandag aften på Esbjerg Rådhus meldt krystalklart ud fra alle 31 kommunalpolitikere: Der skal ingen master rejses i Esbjerg Kommune. Nej til master er samtidig bundlinjen på det høringssvar, Esbjerg Byråd på mødet vedtog at sende til Miljøstyrelsen: - Et luftbåret ledningsanlæg vil have en ødelæggende effekt på landskaber, natur og lokalområder langs den linjeføring, der er foreslået. Det gælder både de store uforstyrrede landskaber omkring Ribe, natura 2000-områderne omkring blandt andet Sneum Å, Kongeåen og Ribe Østerå, og lokalområder omkring Endrup, Bramming, Gredstedbro, Ribe og Roager, som vil lide skade. Der er både borgernes daglige trivsel, men også store turismeindtægter i området omkring Ribe på spil her, lød det fra formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini.