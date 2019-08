Bygherre må vente op til 14 måneder på svar fra planklagenævnet

Anlægsgartner Jesper Rohr Jørgensen risikerer at måtte vente 14 måneder, inden han kan fortsætte byggeriet af sit nye firmadomicil ved Ribe. Danmarks Naturfredningsforening har klaget over kommunal landzonetilladelse, men lokalt folketingsmedlem er forbløffet over, hvordan en sag kan have så lang sagsbehandlingstid.

Ribe: Siden marts 2019 har anlægsgartner Jesper Rohr Jørgensens byggeri af et nyt firmadomicil for JRJ Anlæg på Varde Hovedvej nord for Ribe ligget stille.

Til trods for, at Jesper Rohr Jørgensen har overholdt alle love og regler, fået alle de rette tilladelser fra Esbjerg Kommune og samtidig vil lave et grønt byggeri, har Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg klaget over, at Esbjerg Kommune har givet lov til at drive erhverv i en landzone.

Det er DN Esbjerg i sin gode ret til, men for Jesper Rohr Jørgensen betyder det, at sagen nu ligger parkeret hos planklagenævnet, hvor han har fået at vide, at nævnet forventer at kunne færdigbehandle klagen inden udgangen af 2. kvartal 2020.

Det betyder rent praktisk, at Jesper Rohr Jørgensen kan trille tommelfingre i op til 14 måneder, mens han venter på en afgørelse i sagen.

- Esbjerg Kommune har været med på dette projekt helt fra starten, for ellers var jeg aldrig gået i gang. Jeg har på skrift, at alt bliver overholdt. Jeg holder mig inden for alle regler og grænser, og jeg kan ikke gøre andet end at vente, og det frustrerer mig, siger Jesper Rohr Jørgensen.