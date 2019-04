Byggeri og kloakering skaber trafikbøvl i midtbyen

Bilister må væbne sig med tålmodighed, når de færdes i det centrale Esbjerg. Esbjerg Kommune har flere steder udstedt helårlige tilladelser til at lukke gaderne for al trafik.

Esbjerg: Flere steder i midtbyen mødes trafikanter lige nu af skilte, der advarer om blinde veje og indkørsel forbudt. En række veje er blevet indsnævret for at gøre plads til byggeri og kloakering - og flere af projekterne strækker sig over længere tid. Særligt de firhjulede må derfor væbne sig med gps og tålmodighed, når de færdes i det centrale Esbjerg.

På hjørnet af Skjoldsgade og Spangsbjerggade er Boligforeningen 32 i gang med en total ombygning af to boligblokke. Det medfører, at Spangsbjerggade er spærret, mens en del af Skjoldsgade midlertidigt er gjort ensrettet mod Stormgade fra Sjællandsgade. Arbejdet gik i gang i efteråret, og den kommunale tilladelse til at spærre vejene af løber som udgangspunkt til og med november.

Samtidigt er Østergade på strækningen ned mod Kongensgade lige nu inddraget og omdannet til en byggeplads på grund af kloakering. Det er også tilfældet i Englandsgade fra Havnegade mod Skolegade, der i perioder vil være spærret frem til oktober, fordi man separatkloakerer og skifter den gamle gågadebelægning ud med trefarvet kinesisk grafik som i resten af sidegaderne til Kongensgade.

- Vi udvikler og fornyer byen på livet løs, så selvom det er i en periode medfører, at det kan være lidt træls af køre rundt i centrum, så håber vi på bilisternes forståelse. Afspærringerne er indført både for at give arbejdsplads, men også for at sikre trafikanternes sikkerhed, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).