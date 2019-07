Byfornyelse på Mandø er skudt til hjørne

Esbjerg Kommune og Mandø Fællesråd har fået 1,4 millioner kroner fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen til byfornyelse. Men der gives ikke penge til fornyelse af private ejendomme, og nu skal der laves et helt nyt projektkommissorium, som skal godkendes af styrelsen.

MANDØ: På et borgermøde i april i år på Mandø blev flere borgere stillet i udsigt, at de kunne få penge til renovering af deres boliger fra den statslige pulje på 1,4 millioner kroner til byfornyelse, som Mandø har fået fra Trafik- Bolig- og Byggestyrelsen. Det drejede sig blandt andet om udskiftning af vinduer og døre.

Efterfølgende har styrelsen dog meddelt Esbjerg Kommune, at midlerne til byfornyelsesprojektet på Mandø ikke kan gives til renovering af private boliger. Årsagen er, at der er tale om et forsøgsprojekt, som blandt andet skal give inspiration til andre danske småøer.

Birgit Pedersen er Mandø Fællesråds repræsentant i projektgruppen, som arbejder med byfornyelsesprojektet, og hun erkender, at man i et vist omfang skal starte forfra på projektet.

- Det arbejde, der er lavet med projektet hidtil er ikke spildt, men kommunen skal lave en ny projektbeskrivelse til Styrelsen, og så håber vi på, at projektperioden vil blive udvidet. Projektet var sat til at skulle være færdigt den 1. marts 2020. Det der ligger fast er, at der bliver midler sat af til renovering af Brugsens facader, og den renovering kan hurtigt løbe op i de 1,4 millioner kroner. Men Esbjerg Kommune vil nu gå ud og søge midler fra nye fonde til projektet, siger Birgit Pedersen.