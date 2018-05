Byfond slår alarm før byrådsbeslutning: Beskyt Nørvang-området

Esbjerg Kommunes Byfond er stærk modstander af det boligejendoms-projekt, som Venstre og Dansk Folkeparti vil tillade på Nørvang 93-97 i Esbjerg. Sagen afgøres i byrådet mandag, hvor blå og rød blok står skarpt over for hinanden.

Sagen, der blev et politisk stridspunkt under behandlingen i Plan & Miljøudvalget og er begæret i byrådet af Socialdemokratiet og SF, handler kort fortalt om, at de borgerlige partier i Plan & Miljøudvalget - Venstre og Dansk Folkeparti - vil give Byggeringen Esbjerg A/S lov til at genopbygge og ombygge den tidligere halvanden etages boligejendom til tre etager med et indgangsparti fra gården og inddragelse af en del af gårdarealet til parkering. Det er S og SF imidlertid stærke modstandere af, det samme er embedsmændene på Esbjerg Kommune, der ikke har kunnet anbefale projektet i den form, det ligger, og nu melder Esbjerg Kommunes Byfond sig også på banen.

Esbjerg: Forud for, at Esbjerg Byråd på mandag skal afgøre, hvordan beboelsesejendommen på Nørvang 93-97, der brændte sidste år, må genopbygges, lyder der nu en fuldtonet advarsel fra Esbjerg Kommunes Byfond mod at tillade det genopbygningsprojekt, der er ansøgt om.

Rystet byfondsformand

- Området er et helt unikt eksempel på gennemført planlægning, og planen er tegnet af Danmarks ypperste planlægger fra sin tid, professor Steen Eiler Rasmussen. Sjældent ses så fin og gennemført planlægning, så det står som bevaringsværdigt kulturmiljø og repræsenterer sin tid inden for planlægning og arkitektur på smukkeste vis. Det er helt særligt, at husene i udtryk, linjer og højder er gennemtænkt og skaber en særlig smuk helhed. Dertil er de grønne gårdrum en kvalitet, der går igennem hele området, forklarer formanden for Esbjerg Kommunes Byfond, Helene Plet, der udtaler sig på hele byfondens vegne.

Hun er rystet over, at genopbygningsplanerne og mener - som forvaltningen også gør - at der kan bygges i maksimalt to og en halv etage, fordi en ny ejendom så vil flugte med højden på naboejendommen, men at resten af det ansøgte må være udelukket.

- Vi mener, at ejeren - og byårdet - skal respektere højde og kvalitet i området, og det er vigtigt, at taglinjen er nøjagtig den samme, og materialerne er så tæt på materialevalget i området som overhovedet muligt, for netop at bevare helheden. Dertil er det vigtigt, at der ikke parkeres i gården, da det grønne miljø og den særlige kvalitet, der har stor herlighedsværdi for beboerne i området, helt spoleres, siger Helene Plet, der som partner i arkitektfirmaet Move har fordybet sig i området. Move arbejder nemlig p.t. med en helhedsplan for området, som Nørvang er en del af.