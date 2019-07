- For os som arrangører bliver det meget nemmere, fordi vi i hver enkelt bod kan se, hvad der sælges for, og hvor der mangler varer. Fordi hele salget registeres elektronisk. Og for vore gæster bliver det også nemmere og sikrere, fordi man ikke skal løbe rundt med et bundt pengesedler i lommen, som man risikerer at tabe, når man skal handle i barer og boder, siger Mads Dybtved.

Han fortæller, at der er flere grunde til, at byfesten bliver kontantløs.

- Det betyder, at man kan betale med Dankort, Visakort og Masterkort i boderne. Men man kan også komme med sine kontanter og sætte dem ind i vores bank og så få et plastickort, som så skal bruges som betaling i boderne. Sætter man f.eks. 200 kroner ind og kun bruger de 175 kroner, får man de 25 kroner tilbage. Man skal bare aflevere plastickortet, inden byfesten er forbi om søndagen, fortæller Mads Dybtved.

BRAMMING: Når man har fået et par - eller syv - pilsnere indenbords, og man løber rundt med et bundt hundredekronesedler i lommen, kan man godt komme galt afsted og tabe dem, når man bare skal bruge en enkelt seddel til at betale pilsner nummer otte.

Mange frivillige

Carsten Vilster glæder sig over, at der også i år er en kæmpe opbakning til det store forberedende arbejde med byfesten, som er godt i gang.

- Vi har 427 forskellige arbejdsopgaver, og det er alt fra en tre timers vagt i en bod til at hjælpe med at sætte hegn op. Til de opgaver har vi over 400 frivillige. Uden de frivillige ingen byfest. Og ikke én af de frivillige for en krone for indsatsen, understreger Carsten Vilster.

Alt billetsalg til samtlige arrangementer ved byfesten foregår også online i år - på www.billetten.dk.

- Vi har mange gæster fra Esbjerg, Varde og Ribe, og for dem er det meget nemmere, at de kan købe billetten via computeren eller telefonen - i stedet for at skulle køre til Bramming for at købe en fysisk billet, siger Carsten Vilster.