Byens største tømrerfirma redder overskuddet på ejendomsinvesteringer

Resultatet betegnes da også i regnskabets ledelsesberetning som utilfredsstillende, idet ledelsen skriver, at resultatet er væsentligt påvirket af én dårlig sag. Året før havde Tømrer- og Snedkerfirmaet Jensen & Jensen A/S præsteret et overskud på knap ni millioner kroner.

Men det er ikke ligefrem driften af tømrerforretningen, der bidrager stort til resultatet i koncernen. Datterselskaberne med afdelinger i Varde, Ribe, Fanø og på Esbjerg Havn skaffer samlet set et overskud på omkring to millioner kroner, men det er især datterselskabet Tømrer- og Snedkerfirmaet Jensen & Jensen A/S, der fejler og lander et plusresultat på blot 10.000 kroner.

Jensen & Jensen Holding A/S har på blot fem år øget selskabets egenkapital med omkring 20 millioner kroner, således at egenkapitalen eksklusiv minioritetsinteresser med udgangen af seneste regnskabsår var på 81 millioner kroner.

Ansatte som medejere

Hvad den dårlige sag handler om, ønsker brødrene Flemming og Lars Jensen, som er majoritetsejere, at holde for sig selv. I stedet henleder de opmærksomheden på resultatet i moderselskabet Jensen & Jensen Holding A/S, hvor man anser såvel bundlinjeresultatet på 10.273.000 kroner og egenkapitalen på godt 80 millioner kroner som tilfredsstillende.

I moderselskabet drives investering og udlejning af ejendomme, som i alt består af 20 udlejningsejendomme i Esbjerg, der primært indeholder boliglejemål. Ejendommene er fuldt udlejede, og et par nye ejendomme er på vej, idet Jensen & Jensen er i gang med et projekt på hjørnet af Strandbygade og Islandsgade, ligesom der er planer om et ny ejendom på hjørnet af Kirkegade og Danmarksgade.

Lars og Flemming Jensen stiftede Jensen & Jensen tilbage i 1986. Hovedkontoret for firmaets afdelinger er placeret på Oddesundvej i Kjersing. Firmaet har påbegyndt et glidende generationsskifte, idet to ansatte, tidligere lærlinge Simon Jensen og Martin Winther, er blevet medejere i selskabet Tømrer- og Snedkerfirmaet Jensen & Jensen A/S.