Byens Bedste vender tilbage

Inden længe bliver det igen muligt at indstille dine favoritter til et skulderklap, når JydskeVestkysten gentager sidste års succes og hylder Byens Bedste inden for en række kategorier som for eksempel frisør, håndværker og fredagsbar.

Esbjerg: 33.000. Så mange stemmer blev afgivet, da JydskeVestkysten sidste år bad esbjergenserne om at kåre Byens Bedste. Det hele kulminerede med et storstilet awardshow i Musikhuset for 450 mennesker, hvorefter 11 restauranter, foreninger og butikker kunne gå hjem med diplom, hæder og ære. Nu gør vi det hele en gang til. - For JydskeVestkysten er det vigtigt at skabe sammenhold i lokalsamfundet. Vi er sikre på, at en kåring af noget positivt, nogen som folk synes gør det godt, kan aktivere folk. Det beviste sidste års flotte stemmetal med al tydelighed. Vi er ikke i tvivl om, at denne kåring er kommet for at blive, siger lokalredaktør Christian Friis Hansen.

Byens Bedste 2019

Byens Bedste Frisør 2018: César Eugenio

Byens Bedste Shopping Til Ham 2018: Kongehuset

Byens Bedste Shopping Til Hende 2018: Bahne, Broen

Byens Bedste Restaurant & Café 2018: Posthuset

Byens Bedste Fredagsbar 2018: Portlands

Byens Bedste Take Away 2018: Aunt Betty

Byens Bedste Kulturoplevelse 2018: Tobakken

Byens Bedste Scorested 2018: Skræddergaarden

Byens Bedste Foreningsliv 2018: Esbjerg Ishockey Klub

Byens Bedste Håndværker 2018: Jensen & Jensen

Byens Bedste Genbrug & Loppefund 2018: De Hjemløses Venner



Indstillingsperioden begynder den 1. august på jv.dk. Billetter til prisuddelingen i Musikhuset den 31. oktober kan købes på mhe.dk/program/byens-bedste/

Byens Bedste præsenteres af JydskeVestkysten i samarbejde med Bilka, Home og Det Faglige Hus.

I 2018 vandt vin- og kaffebaren Portlands prisen som Byens Bedste Fredagsbar. Om de kan gentage succesen i år er op til esbjergenserne at afgøre. Arkivfoto: André Thorup

Afstemningen - sådan gør vi Ligesom sidste år bliver afstemningen inddelt i flere faser. Fra den 1. august til og med den 5. september kan du indstille dine favoritter på jv.dk. Det er herefter op til en håndplukket jury bestående af spydspidser indenfor sport, kultur, politik og shopping at udvælge de nominerede. Dommerpanelet vælger ikke nødvendigvis de butikker eller foreninger, der har fået flest indstillinger, men kan også tage udgangspunkt i den bedste begrundelse - så husk at skrive hvorfor, du mener, at det skal være lige nøjagtigt dine favoritter, der skal vinde, når du indstiller. Når juryen har udvalgt de nominerede, begynder afstemningen. I perioden fra den 23. september til og med den 21. oktober, kan du på jv.dk stemme på dem, som du mener, fortjener at vinde i de forskellige kategorier.

Koncertsalen i Musikhuset Esbjerg danner rammen om awardshowet den 31. oktober. Tv-vært Anders Breinholt tager igen i år styringen som aftenens konferencier. Arkivfoto: André Thorup

Awardshow i Musikhuset Vinderne bliver afsløret under et stort awardshow i Musikhuset den 31. oktober. Igen i år er der lagt op til en stor aften med prisoverrækkelser, underholdning og musik. Koncertsalen i Musikhuset Esbjerg danner ramme om awardshowet. Tv-vært Anders Breinholt tager styringen som aftenens konferencier, og scenen gæstes i løbet af aftenen af kunstnerne Malte Ebert og Peter Ebberfeld. Malte Ebert er manden bag aliasset Gulddrengen. Både alter ego og guldkæder er dog lagt på hylden til en blødere og afdæmpet form for popmusik. Debutsinglen "Rather Be" blev startskuddet til Malte Eberts musikkarriere under eget navn og har nået flere end 4,5 millioner afspilninger på tværs af diverse musiktjenester. Peter Ebberfeld er radiovært på DR P4, men er mest kendt for sin mangeårige rolle som forsanger i kultorkestret Spar 2. Han udgav tidligere på året en EP med titlen "Andre Steder", og når han gæster Byens Bedste i Esbjerg, får han følgeskab af flere af de gamle bandmedlemmer på scenen. - Med det program, vi har fået stablet på benene, er der garanti for et godt show, men først og fremmest er selve kåringen af Byens Bedste en unik måde at hylde bylivet, forretninger, virksomheder og foreninger på. I disse nethandelstider ser vi det på JydskeVestkysten også som en meget vigtig del af den lokale tilstedeværelse at sætte pris på byliv og butikker, siger Christian Friis Hansen. Følg med i JydskeVestkysten og på jv.dk, hvor der løbende vil blive informeret om, hvor, hvornår og hvordan du indstiller en kandidat og senere stemmer på din favorit.

Malte Ebert og Peter Ebberfeld skal i år forsøge at gøre Hjalmer kunsten efter, når de indtager scenen til det store awardshow i Musikhuset. Arkivfoto: André Thorup