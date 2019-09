Byens Bedste: Over 1000 indstillinger sender juryen på arbejde

Med over 1000 indstillinger venter der de syv jurymedlemmer en vanskelig opgave, når de skal i gang med at udpege de nominerede til Byens Bedste 2019.

Esbjerg: En håndplukket jury bestående af bysbørn og spydspidser indenfor sport, kultur, politik og shopping er klar til at udvælge de nominerede blandt alle jeres indstillinger til Byens Bedste 2019.

Prisuddelingen er et nyt tiltag, som JydskeVestkysten står bag ved hjælp af en række sponsorer. Det er en hyldest til byens handelsliv, og det er esbjergenserne selv, der vælger vinderne.

Sidste år blev der afgivet over 33.000 stemmer, men inden vi kan kaste os over dette års afstemning, skal vi have udvalgt de nominerede. Over den seneste måned er indstillingerne væltet ind, og med over 1000 gode bud venter der juryen en vanskelig opgave, når den nu skal snævre feltet ind til 3-5 nominerede i alle 11 kategorier.

- Når vi sætter os sammen i dommerpanelet, er det ikke udelukkende de butikker eller foreninger, der har fået flest indstillinger, som vi peger på. Vi kigger også på begrundelserne, forklarer lokalredaktør Christian Friis Hansen, der blandt andre får selskab af sangerinde Kirstine Bonde, håndboldtræner Jesper Jensen og borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) rundt om jurybordet.