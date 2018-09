Byens Bedste: Mette fandt kærligheden på Rustik

Mette Thune fandt selv kærligheden på baren og natklubben Rustik i Esbjerg, og hun ser ofte gæster gå ud ad døren hånd i hånd. Derfor har hun indstillet stedet til Byens Bedste 2018 under kategorien Byens Bedste Scorested. Her har esbjergensere den seneste måned haft mulighed for at indstille alt fra håndværkere og kulturoplevelser til frisører og foreninger.

Esbjerg: Mette Thune og hendes forlovede har fundet hinanden på baren og natklubben Rustik. Det er en af grundene til, at hun har indstillet stedet i kategorien bedste scorested i forbindelse med Byens Bedste 2018. Hun selv arbejder som bartender, og hendes forlovede Janus Lauvring er DJ på stedet. En dag skulle de to åbne stedet sammen, og der var derfor ingen andre i lokalet. - Han har siden fortalt, at da han så mig gå hen over dansegulvet, tænkte han "Hold op en god røv, der går der - den skal jeg have fat i". Senere skrev han så til mig, om vi ikke skulle tage på en date, siger hun. Selvom det tog Janus Lauvring nogle forsøg at få Mette Thune overbevist, endte de begge med at finde ud af, at de var meget ens, og de to endte med at blive kærester. I sommer udviklede forholdet sig yderligere, da de to var på sommerferie på Ibiza. Her endte kæresten med at gå på knæ, og parret kom hjem til Esbjerg som forlovede. Nu er datoen sat, og de skal giftes til foråret.

Når de nominerede er udvalgt, kan du stemme på din favorit ved at gå ind på adressen: Byens Bedste bliver kåret i 11 forskellige kategorier, som tæller: Frisør, shopping til ham, shopping til hende, restaurant & cafébesøg, fredagsbar, take away, kulturoplevelse, scorested, foreningsliv, håndværker samt genbrug & loppefund.Frem til den 5. september kunne esbjergenserne indstille deres favoritter i disse 11 kategorier, og i næste uge vil en jury udvælge de kandidater, der kan stemmes på frem til det store awardshow den 25. oktober, hvor Anders Breinholt vil være konferencier og hvor den musikalske underholdning vil blive leveret af Sko & Torp samt Hjalmer.Når de nominerede er udvalgt, kan du stemme på din favorit ved at gå ind på adressen: www.jv.dk/byensbedste

Da parret i sommer var på ferie på Ibiza, friede Janus Lauvring til sin kæreste. Nu er datoen sat, og parret skal giftes til foråret. Privatfoto.

Gæster får en fangst Udover Mette Thunes egen kærlighedshistorie lægger hun ofte også mærke til ting, som andre gæster ikke ser, fordi hun er bartender på Rustik. - Jeg ser tit gæster, der kommer ind og får fat i en fangst i løbet af aftenen, siger hun. Ifølge hende kan stedet skabe en helt særlig stemning, som også kommer af musikken og gæsterne. Hun mener, rammerne på Rustik skaber de perfekte forudsætninger for, at folk skal få nogen med hjem. - Om det så er til one-night-stand eller ægteskab må være op til dem selv at bestemme, griner hun.

Mette Thune arbejder som bartender på Rustik, hvor hendes forlovede Janus Lauvring er DJ. Det var her, de mødte hinanden for to og et halvt år siden. Foto: Miguel Turner