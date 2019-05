Byens Bedste Fredagsbar er sat til salg

For knap 1,2 millioner kroner kan kaffe- og vinbaren Portlands blive din. Indehaverne har efter fem år besluttet at sætte sælge det populære koncept, der i 2018 blev kåret som Byens Bedste Fredagsbar.

Esbjerg: Det er blevet tid til at prøve noget nyt, mener Kenneth Kirketerp og Jacob Rand Jensen, der er indehavere af Portlands på hjørnet af Kirkegade og Skolegade. Fem år efter, at kaffe- og vinbaren slog dørene op, har duoen besluttet at sætte stedet til salg.

- Vi havde egentlig aldrig forestillet os, at vi skulle blive ved i så mange år, men tiden er fløjet afsted. Det har aldrig været drømmen, at vi skulle blive ved, og derfor er vi enige om, at tiden er inde til at forsøge at sælge baren videre, forklarer Kenneth Kirketerp.

Han håber at finde en køber, der vil fortsætte med samme koncept og ånd.

Portlands slog dørene op i efteråret 2014 og fungerer som kaffebar i dagstimerne og vinbar om aftenen. I 2018 blev Portlands kåret som Byens Bedste Fredagsbar, da JydskeVestkysten i samarbejde med Bilka og Home hyldede byens handelsliv.

Barens navn er inspireret af havnebyen og romanheltinden Nina Portland kendt fra forfatteren Jens Henrik Jensens populære trilogi, og det vestjyske ophav en et gennemgående tema i indretningen med møbler fra Bruunmunch og kunst af René Holm.