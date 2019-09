Byens Bedste 2019: Nu starter afstemningen

Esbjerg: 51 butikker, foreninger og cafeer blev sendt på weekend med beskeden om, at de er kandidater til Byens Bedste 2019. Og der var både jubel, skulderklap og store smil at finde blandt de udvalgte.

- Det er en ære. Hvor er det fedt, at der er nogen, der har tænkt på os og brugt tid på at indstille os til prisen. Det er vi virkelig glade for, lød det fra blandt andre Danny Lindgren, butikschef hos Bo Bedre, der er nomineret i den helt nye kategori Inspiration til Hjemmet.

Byens Bedste arrangeres af JydskeVestkysten for at bakke op om det lokale kultur-, forenings- og handelsliv. Konceptet blev lanceret sidste år og kom godt fra land med over 33.000 stemmer.

I år tyvstartede vi allerede i august, da vi bad jer om at tippe os om jeres personlige favoritter. Over 1000 indstillinger blev det til, inden vores jury samledes for at udvælge 3-5 nominerede i hver kategori.