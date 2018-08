Bybørn i mudder og kokasser kom tættere på hinanden

- Vi vil gerne udvide nogle horisonter. Både at landbruget er en mulighed, men også at en uddannelse inden for for eksempel landbrug kan føre til mange forskellige typer jobs. Og at der er håndgribelig læring, som kan bruges i deres dagligdag. Eleverne lærer ikke kun om dyrene og markerne, men har for eksempel også brandøvelser, hvor de lærer om brandslukning, om faren ved at bruge olie i køkkenet eller halogenlamper eller have sin computer med ind i sengen, fortæller lærer Maria Nygaard.

Det her er en god måde at blive rystet sammen på. Jeg er ikke den mest sociale, men det kommer efterhånden, mår man er sammen tre dage i streg. Og så har jeg kørt traktor og er blevet slikket på hånden af en ko og en kalv. Det var superfedt, selv om koen var skræmmende stor. Jeg tror måske, jeg selv vil have en høne en dag.

På en mark ved landbrugsskolen står en flok af de elever, det hele handler om, og er på skift med til at holde brandslukkeren og forsøge at slukke det bål, der er antændt i en tønde. En pige blandt tilskuerne holder hånden op for næsen, for det lugter meget. En anden pige, som bærer tørklæde, går hen for at afløse drengen med brandslukkeren. Da hun får den i hånden, viser hun sig at have ret godt styr på sådan en brandslukker, og flammerne får kamp til stregen.

Pigen hedder Heba Al-Nawad, er 17 år og har til og med 9. klasse gået på Vitaskolen:

- Det er sjovt at være herude på landbrugsskolen. Vi har slet ikke nogen landmænd i min familie, så det er meget nyt for mig at røre ved landbrugsdyr, og jeg har også hørt, at vi skal malke en ko undervejs. Det er sjovt at prøve at vågne tidligt om morgenen på landet og få et indblik i, hvordan hverdagen ser ud for en landmand, siger hun.

Mikail Gültekin nikker:

- Min onkel nede i Tyrkiet har køer, for det har man tit i de små landsbyer dernede. Men jeg har ikke oplevet det selv, for jeg har været her i Danmark. Jeg håber, vi kommer ud at køre traktor, for det gad jeg godt prøve, siger han.