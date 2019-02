Butikslukning i Gørding: Sidste dag for Egon og Hjørdis

- Jeg vil stadig lave lidt service og mindre reparationer, som folk kan ringe og bestille. Det er for at lette overgangen til pensionisttilværelsen. Det er for brat at stoppe helt fra den ene dag til den anden, konstaterer Egon Nielsen med smil på læben.

Men for en måned siden startede de ophørsudsalget, og det betød, at der fredag formiddag ikke var mange varer tilbage på hylderne. Et enkelt fladskærms-tv og en enkelt Pioneer-radio - og så ellers ikke så meget andet end diverse stik og ledninger. Dem kan Egon Nielsen godt få brug for, eftersom han fortsætter med på deltid at holde gang i værkstedet, som ligger bag butikken.

Sommerfugle og orkideer

- Egon har i mange år interesseret sig for sommerfugle og for at fotografere sommerfugle. I de senere år er vi også begyndt at interessere os for fugle og for vilde orkideer, og vi har været rundt i Danmark - fra Skagen til Møn - og dyrket de interesser, som vi nu får bedre tid til. Vore to døtre bor i Sønderborg og Middelfart og vores søn i Farum. De har i alt syv børn i alderen fra 8 til 18 år, og de børn glæder sig også til, at deres bedsteforældre nu får bedre tid til at være sammen med dem. Så kan vi tage afsted i flere dage ad gangen. Det har vi ikke kunnet hidtil på grund af forretningen, konstaterer Hjørdis Nielsen.

De har fået mange reaktioner fra borgere i Gørding og omegn på, at de nu lukker forretningen.

- Vi har da fået mange tilkendegivelser på, at vore kunder synes det er lidt trist. Og det er da også vemodigt. Der bor jo en del ældre herude, og de har været glade for at handle hos os. Men den seneste måned har der også være flere unge herinde med deres pladespillere, som de enten skulle have repareret eller tjekket igennem. På den måde har vi kunnet mærke, at interessen for de gamle lp-plader er steget. Det er jo ret sjovt i en tid, hvor det hele ellers er blevet digitalt, siger Egon Nielsen.