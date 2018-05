Butikslivets opblomstring mellem Broen og Torvet er udeblevet

En udebleven transformation til et nyt miks af butikker og renovering af Kongensgade er medvirkende til at butikslivet på strækningen på gågaden mellem Englandsgade og Jernbanegade endnu ikke har oplevet den forventede opblomstring.

Esbjerg: Det var åbenlyst for enhver, at Esbjergs nye indkøbscenter Broen Shopping ville øge trafikken i Kongensgade på strækning mellem centeret og Torvet, hvorfor butikslivet på strækningen fra Englandsgade til Broens hovedindgang i Jernbanegade blev spået en tiltrængt opblomstring.

Men lidt mere end et år efter Broens åbning er spådommen endnu ikke blevet til virkelighed. Godt nok er trafikken af fodgængere mellem Broen og Torvet øget markant, men de nye butikker lader vente på sig, og flere lejemål står tomme, herunder tre store lejemål i familien Droobs store nye ejendom, Karréen.

René Neesgaard, direktør og partner hos erhvervsmæglervirksomheden Colliers, formidler lejemålene for Karréen, og han har erfaring med udlejning af andre lokaler på strækningen. Han skærer problematikken ind til benet.

- Lige er der masser af trafik og mennesker på strækningen, men der mangler steder, hvor de kan lufte deres kreditkort. Det tager tid at få det rigtige butiksmiks, fastslår han og peger på, at udviklingen hurtigt kan komme, hvis den rigtige butik lander i for eksempel en af Karréens store butikker.

- Lokalerne er perfekt indrettet til butikker, med store facadepartier og særlig stor loftshøjde. Der er drøftelser med emner, men udlejer søger også den rigtige langsigtede løsning - der er derfor stadig muligheder for at få en moderne butik på fordelagtige vilkår på en meget synlig beliggenhed, siger Neesgaard, der helt generelt ønsker sig attraktive udvalgsbutikker på strækningen, herunder for eksempel tøjbutikker og en isenkræmmer.