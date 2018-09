Butikskæde flytter butik fra Esbjerg til Ribe

Ribe: Nogen kalder det en genbrugsbutik mens andre kalder det et loppesupermarked, men et faktum er det, at genbrugskæden Guld & Rod flytter deres butik fra Østre Gjesingvej i Esbjerg til de ledige lokaler i Ribe på Industrivej 18 i Ribe, hvor Dansk Outlet tidligere havde til huse.

Administrerende direktør Jesper Petersen bekræfter flytningen og forklarer, at man overtager de ledige lokaler 15. september og holder åbningsfest 21. september.

- Vi flytter til Ribe, fordi vi synes byen er superaktuel. Der er rigtigt mange turister, og der er ikke kun tale om i højsæsonen, men faktisk året rundt, og vi ved af erfaring, at turister rigtigt gerne vil købe lopper, siger Jesper Petersen og uddyber, at der i Ribe også er tale om en væsentlig lavere husleje end på adressen i Esbjerg.

Konceptet bag Guld & Rod er, at man som privatperson kan booke en stand, stille sine genbrugsting op og sætte priser på, hvorefter Guld & Rods personale sørger for at sælge tingene og sætter pengene direkte ind på sælgerens konto.

Jesper Petersen glæder sig også til at møde de lokale, som han håber vil tage godt imod den nye butik, selvom han dog godt ved, at sønderjyder og sydvestjyder generelt gerne vil prutte om priserne, inden de køber genbrugsguld. Dette kan man desværre ikke hos Guld & Rod, men Jesper Petersen indbyder alle til at besøge den nye butik på Industrivej, når de 21. september åbner med manér med gratis grillpølser, øl og vand.

Direktøren forklarer, at der plejer at komme virkelig mange mennesker til deres åbninger, og at man stadig er på jagt efter personale til den nyeste afdeling af Guld & Rod, der også har butikker i Aalborg, Viborg og Hjørring.