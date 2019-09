Butiksejer køber Ribe Jernindustris hovedbygning: Kunne ikke modstå muligheden

Keld Vestergaard har købt Ribe Jernindustris tidligere hovedbygning, og sammen med butiksbestyrer i Fröken, Tina Hjortlund, glæder de til at rykke ind i bygningen med to nye tøjbutikker til marts. Foto: Bo Maimburg

Butiksindehaver Keld Vestergaard fra Ribe, der ejer tre tøjbutikker i Ribe og én i Esbjerg, har købt Ribe Jernindustris gamle hovedbygning i Saltgade, hvorfra han vil drive butikkerne Mr. og Fröken. Han forventer at åbne 1. marts.

Ribe: Ribe Jernindustris tidligere hovedbygning er blevet solgt. Køberen er ejeren af tøjbutikkerne Mr., Klunz og Fröken i Ribe samt tøjbutikken Mr. Broen i Esbjerg, Keld Vestergaard. Planen med købet er, at han vil flytte butikkerne Fröken og Mr. til den smukke, gamle bygning i Saltgade, der i mange år dannede ramme om hovedkvarteret for Ribe Jernindustri, der i september 2018 blev erklæret konkurs. De to butikker skal have et løft, og det mener Keld Vestergaard han får ved at flytte dem fra den ene ende af Saltgade til den anden. - Mine to butikker ligger jo egentlig fint, hvor de ligger nu, men muligheden for at flytte hen i de helt igennem fantastiske lokaler, som Ribe Jernindustris hovedbygning rummer, kunne jeg ikke modstå. Så jeg har igennem længere tid været i kontakt med ejerne, så vi kunne finde en løsning, siger Keld Vestergaard. Han har købt hele den historiske bygning, som udover de to nævnte butikker også skal rumme lejligheder og en outletbutik på første sal, men Keld Vestergaard ønsker ikke at oplyse, hvad prisen har været på den gamle bygning fra 1848.

Fakta Keld Vestergaard overtager ejendommen 31. december, men han har allerede fået lov til at gå i gang med at renovere bygningen nu. Han forventer at åbne butikkerne Mr. og Fröken 1. marts, og de to butikker bliver på i alt godt 600 kvadratmeter i stueplan, plus en outlet butik på første sal på 100 kvadratmeter.Der vil derudover blive lavet fire lejligheder på første sal på omkring 150 kvadratmeter hver, og så vil lejligheden, hvor frøken Obbekær boede, også blive lejet ud. Der er taget miljøprøver på stedet, og de har vist, at der ikke er miljøproblemer i og omkring bygningen.

Keld Vestergaard har købt Ribe Jernindustris hovedbygning. Foto: Bo Maimburg

Kant og særpræg Keld Vestergaard fremhæver det kommende nye boligområde som en styrke for hele området, samtidig med at udsigten til at Saltgade og Sct. Pedersgade bliver belagt med brosten har vejet tungt. Med flytningen bliver der to lokaler ledige efter 1. marts, men Keld Vestergaard mener ikke, det bliver et problem at leje dem ud. Ejendommen, der huser Fröken, ejer han selv, mens lokalet, der huser Mr, er ejet af Peter Straadt. - Jeg tror på, at det nye boligområde bliver en kæmpe styrke for Ribe, og derfor bliver det et stort plus med butikkernes nye beliggenhed. Både Mr. og Fröken bliver markant større, og jeg har specielt haft et stort ønske om flere kvadratmeter til Fröken, for der er meget stort vækstpotentiale i den butik, siger Keld Vestergaard, der med den nye butik kan give kunderne en oplevelse, man ikke normalt får i en tøjbutik. - Jeg kan i de nye lokaler skabe to butikker med kant og særpræg, når vi flytter ind i så markant en bygning. Vi vil fremhæve historien, som bliver synlig på væggene, så vores kunder kan få en lidt anderledes oplevelse, når de handler hos os, siger han og uddyber, hvordan Mr. vil blive placeret til højre når man går ind i bygningen, mens Fröken vil ligge til venstre.

Den rigtige Også hos direktør Michael Boel Olesen fra Ribe Jernindustri Ejendomme, der har solgt bygningen, er der begejstring over Keld Vestergaards planer. - Vi havde flere mulige købere, men der var mange forhold, der gjorde, at vi valgte at sælge til Keld Vestergaard. Han er lokal, og han vil medvirke til at skabe liv i bygningen, og det betyder rigtig meget for os. Keld Vestergaard har respekt for bygningens historie, og han vil samtidig bevare lokalets særpræg, og så vil første step af udviklingen på området jo snart være synligt, siger Michael Boel Olesen. Direktøren ser frem til, at året 2020 bliver et år, hvor der sker meget i Ribes nye bydel. Både med de to tøjbutikker, men også med Lidl, der forventes at åbne til maj, ligesom boligforeningen formentlig vil kunne gå i gang med deres projekt i efteråret.