Butiksåbning: Nyt havecenter i Ribe trak masser af kunder til

- Vi er glade for, at der nu igen er et plantecenter i Ribe. Vi foretrækker at handle lokalt i stedet for at køre udenbys. Derfor er vi kommet her i dag. Og så var der jo også nogle gode åbningstilbud, konstaterer Jens Philipsen.

Gert Schmidt, medejer af det nye plantecenter i Ribe, Blomsterstedet, forventer at forretningen får i alt seks medarbejdere. Han understreger, at han og hans svigersøn Anders lige skal vurdere det ud fra kundetilstrømningen i den første tid i Ribe.

Handle i byen

Bent Lauridsen fra Ribe var sammen med hustruen også til åbningssalg i plantecentret, og han glæder sig også over, at der nu igen er et lokalt plantecenter.

- Så behøver vi jo ikke køre til Skads eller Gjesing, som vi har gjort efter, at det tidligere havecenter Grøn Fritid lukkede. Vi foretrækker også at handle lokalt, og det ser ud til, at det nye center her har et rigtig fint udvalg, siger Bent Lauridsen, mens hans hustru fandt et godt udvalg af planter til parrets store have.

Gert Schmidt er manden, som sammen med svigersønnen, Anders, står bag Blomsterstedet. I forvejen driver de et stort center i Vejen.

- Vi fik mange kunder fra Ribe efter, at Grøn Fritid lukkede. Derfor kunne vi se behovet for et center i Ribe, og så har vi lagt mange kræfter i, at gøre det hele mere lyst, åbent og overskueligt. Vi har kørt 30 tons jernbanesveller væk, og herude i haven har vi åbnet det hele meget op. Til sommer vil vi også sætte borde og bænke op, så man kan sidde herude og drikke en kop kaffe, som man kan købe i en automat vi sætter op, siger Gert Schmidt, som naturligt nok glædede sig over den store kundetilstrømning på åbningsdagen.