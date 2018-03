Butiksåbning: Ny Form åbnede bankboksen for nye kunder

Ribe: Helt indtil sent onsdag aften havde Ny Forms personale knoklet med at få Ribes nye butik klar, så den stod fiks og færdig til stort åbningssalg og køtilbud torsdag kl. 8.

Åbningen har været ventet med spænding i forhold til at se, hvad de nye ejere ville gøre med det store butikslokale, der er tre gange så stort som det gamle, og butiksbestyrer Tina Schmidt Phillipp forklarer, at da man onsdag hev det brune afdækningspapir af vinduerne, stod der hurtigt lokale og trykkede næserne flade mod vinduerne.

- Folk har været meget nysgerrige i forhold til, hvordan den nye butik kommer til at se ud, siger Tina Schmidt Philipp og forklarer, hvordan kulden og blæsten dog nok satte en stopper for de største tilbudsjægere torsdag morgen. Fire kunder ventede målrettet foran butikken kl. 8 i Ribes sibirske kulde, og det var da også begrænset med kunder i den store butik, da JydskeVestkysten tog til shopping og gratis rundstyk-spisning.

- Det var, som vi forventede, for det var samme situation, da vi åbnede 1. april 2017 i vores gamle butik, siger Tina Schmidt Philipp og forklarer, at det eneste, man ikke nåede før åbningen, var opklæbning af pengeskabstapet i husets gamle, flotte bankboks, der i den nye butik er indrettet som legerum. Dette var dog ikke et problem, idet ingen børn kommer og indvier bankboksen før efter skoletid, hvor de kan lege med pengesække og guldbarrer bag den enorme boksdør, som Ny Form har sikret sig, ikke kan smække i eller lukkes af legeglade unger.

- Vi ville egentlig gerne have haft forårstøj fremme i butikken, men med det, vejr vi har nu, så har vi som et godt åbningstilbud i stedet valgt at godt sæt uldundertøj til under halv pris, som vi sælger i stedet, siger Tina Schmidt Philipp, der glæder sig til at tage de nye, flotte lokaler i brug.