Buschauffør sigtet for spritkørsel

Esbjerg: Politiet har sigtet en 60-årig mand fra Esbjerg for spirituskørsel.

Manden var chauffør af en bybus, da han om eftermiddagen den 30. juli i år påkørte parkerede biler i både Storegade og på Jagtvej.

Ingen personer kom noget til i forbindelse med de to påkørsler.

Buschaufføren blev i forbindelse med uheldene alkoholtestet med alkometer, og hans ånde tydede på, at han var spirituspåvirket.

Han fik derfor også udtaget en blodprøve.

- Der er nu kommet svar tilbage på blodprøven, og den viser også, at manden havde en højere promille end det tilladte, uden at jeg dog kan se det eksakte resultat. Derfor er manden først nu blevet sigtet for spirituskørsel, oplyser Henrik Berg fra lokalpolitiet i Esbjerg. /jeo