Busændringer er på vej til Fanø

Fanø: Efter et par uheldige episoder med bussen på Fanø var der onsdag aften møde for forældre til de skoleelever, der bruger bussen. Kørselskoordinator i Fanø Kommune, Arne Blaabjerg Jensen, var også til stede under mødet, og der var lagt op til en aften med brainstorming og idéer.

Svært at løse

Gertrud Exner er en af de forældre, der deltog i onsdagens møde. Hun har en datter på fem år, som selv tager bussen til skole og to ældre børn, som også har taget bussen, da de tidligere gik på skolen, og derfor kan hun tydeligt se den store forskel på, hvordan buskørslen har ændret sig.

- Jeg synes, det er god service, at kommunen stiller sig op og inviterer til en dialog om det, siger hun.

For hende blev det på mødet tydeligt, at det ville blive svært at løse de mange behov, og forældrene var frustrerede. Ifølge hende kan forvaltningen ikke selv komme med en god løsning inden for de økonomiske rammer, der er. Stemningen var dog konstruktiv, og folkene fra kommunen gjorde det klart, at forældrene kunne ringe til dem, hvis der opstod problemer eller spørgsmål.

- Til mødet følte jeg, at vi blev hørt, og det er jo positivt. Hos kommunen er de klar over alvoren i vores ord. Men med den løsning, der er nu, er jeg ikke fuldstændig tryg - det skal der laves om på, hvis man som forælder skal være helt tryg, siger Gertrud Exner.