Burger King åbner ny restaurant i Esbjerg

Seks år efter, Burger King drejede nøglen om og opgav Gjesing, er den globale fastfoodkæde klar til at gøre et nyt forsøg.

Restauranten opføres i to etager og kommer til at rumme omkring 100 siddepladser. Derudover flankeres restauranten af en drive-through, så sultne forbipasserende kan få en burger med på farten.

Esbjerg: Burger King har sat kurs mod Gjesing og er klar til at forsøge at generobre en bid af fastfood-herredømmet i Esbjerg Nord.

Andet forsøg i Gjesing

Åbningen af en ny restaurant på Gl. Vardevej sker cirka seks år efter, at Burger King lukkede sin restaurant ved Bilka i City Nord. Lukningen skete som en konsekvens af flere års underskud.

Siden kom Burger King tilbage til byen, da TK Devlopment i påsken 2017 åbnede det 30.000 kvadratmeter store indkøbscenter Broen i Esbjerg midtby.

Og nu mener fastfoodkæden, at tiden er moden til en Burger King mere i Esbjerg, også selvom det før er gået galt i Gjesing.

- Hver gang, vi åbner en ny restaurant, laver vi en grundig analyse af kundegrundlag, marked og muligheder, og det kan sagtens ændre sig over tid. Vi mener, at der er basis for at have Burger King-restaurant mere i Esbjerg. Det er derfor, vi nu har mod på at prøve i Gjesing igen, forklarer Kim Ege Møller.

Selvom åbningsdatoen afventer, er fastfoodkæden så langt med planlægningen, at man nu er klar til at begynde af rekruttere medarbejdere.

- Vi får brug for omkring 30-35 medarbejdere af alle slags, siger King Foods presseansvarlige, Kim Ege Møller.