Bureaukrati og bøvl får markant formand til at trække stikket

Formanden for Mænds Mødesteder i Esbjerg, Poul Svendborg Sørensen, føler sig modarbejdet af Esbjerg Kommune i en sådan grad, at han har valgt at forlade posten som formand senest til februar. Stridens kerne er adgang til et træningslokale på Skovbo Centret.

Esbjerg: Poul Svendborg Sørensen vil ikke længere være formand for Mænds Mødesteder i Esbjerg.

- Vi bliver modarbejdet af Esbjerg Kommune i en sådan grad, at det ikke er muligt at lave frivilligt arbejde. Det vil jeg ikke være med til, og jeg kan mærke med mig selv, at jeg ikke skal have mere med det her at gøre. Jeg har meddelt, at jeg trækker mig som formand i foreningen Mænds Mødesteder senest ved generalforsamlingen i februar, siger Poul Sørensen.

Årsagen til den drastiske udmelding er et træningslokale, der er knyttet til Skovbo Centret.

Mænds Mødesteder fik op til Royal Run i foråret lov til at benytte træningslokalet, og det er Pouls Sørensens opfattelse, at foreningen stadig havde lov til at benytte lokalet. Så da foreningen skulle starte aktiviteter op igen efter sommerferien, var der planlagt to hold tirsdag og to hold torsdag aften i træningslokalet.

Men holdene kom aldrig i gang.

- Dagen før, vi skulle begynde træningen, blev jeg ringet op af direktør i Sundhed & Omsorg, Arne Nikolajsen, der meddelte mig, at vi ikke havde fået lov til at låne træningslokalet til gymnastik. Ifølge ham og kommunen udløb vores aftale om at benytte lokalet ved sommerferien, siger Poul Sørensen, der blev nødt til at aflyse den planlagte træning for de fire hold.